ATV'nin başarılı yapımlarından olan Kuruluş Osman 28 Ekim'de yeni bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Geçen sezon televizyon ekranlarında fırtına gibi esen Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtım filmleri ile büyük ilgi uyandırdı.

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'i kim oynayacak?

Sezona yeni dahil olan büyük oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kuruluş Osman'da geçtiğimiz sezon merak edilen Ertuğrul Bey'i kim oynayacak? sorusu da yanıt bulmuş oldu. Diziye Türk sinemasının efsane isimlerinde Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit dahil edildi. Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey karakterini oyuncu Tamer Yiğit oynayacak.

Kuruluş Osman'ın yapım şirketi Ertuğrul Gazi rolü için bir döneme damga vuran Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Tamer Yiğit ile imza attı.

Fragmanda başrol Burak Özçivit ile birlikte Emin Gürsoy'un, Tamer Yiğit'in ve Yeşilçam'ın usta ismi olan Cüneyt Arkın'ın yer aldığı dizi şimdiden izleyicide merak uyandırdı.

Peki, Tamer Yiğit kimdir, kaç, yaşında, hangi dizilerde rol almıştır? İşte ayrıntılar...

Tamer Yiğit (Ertuğrul bey) kimdir?

Tamer Yiğit'in asıl adı Tamer Özyiğitoğlu'dur. 1942-Balıkesir doğumlu sinema sanatçısıdır. İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde öğrenciyken, Ses Dergisi’nin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya başladı. 1973’te yaptığı evliliğin ardından 1979’da sinemadan uzaklaşan sanatçı, 1987 yılından sonra yeniden kameraların karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde roller aldı.Tamer Yiğit'in Beş film senaryosu ve sinema için yazılmış bir film romanı vardır.

Tamer Yiğit hangi projelerde rol aldı?

