Tamer Yiğit (Ertuğrul bey) kimdir?
Kuruluş Osman seyircisi yeni sezonu ile ekranlara dönecek olan dizi için gün sayıyor. ATV ekranlarında yeni sezonu ile yayınlanacak Kuruluş Osman büyük oyuncuları kadrosuna katarak sezona giriş yapacak. Bir süredir merak edilen Ertuğrul Bey'i kim oynayacak? sorusunun yanıtı ise bu sezonda yanıtlanacak. Peki, Tamer Yiğit (Ertuğrul bey) kimdir?
ATV'nin başarılı yapımlarından olan Kuruluş Osman 28 Ekim'de yeni bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Geçen sezon televizyon ekranlarında fırtına gibi esen Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtım filmleri ile büyük ilgi uyandırdı.
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'i kim oynayacak?
Sezona yeni dahil olan büyük oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kuruluş Osman'da geçtiğimiz sezon merak edilen Ertuğrul Bey'i kim oynayacak? sorusu da yanıt bulmuş oldu. Diziye Türk sinemasının efsane isimlerinde Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit dahil edildi. Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey karakterini oyuncu Tamer Yiğit oynayacak.
Kuruluş Osman'ın yapım şirketi Ertuğrul Gazi rolü için bir döneme damga vuran Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Tamer Yiğit ile imza attı.
Fragmanda başrol Burak Özçivit ile birlikte Emin Gürsoy'un, Tamer Yiğit'in ve Yeşilçam'ın usta ismi olan Cüneyt Arkın'ın yer aldığı dizi şimdiden izleyicide merak uyandırdı.
Peki, Tamer Yiğit kimdir, kaç, yaşında, hangi dizilerde rol almıştır? İşte ayrıntılar...
Tamer Yiğit (Ertuğrul bey) kimdir?
Tamer Yiğit'in asıl adı Tamer Özyiğitoğlu'dur. 1942-Balıkesir doğumlu sinema sanatçısıdır. İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde öğrenciyken, Ses Dergisi’nin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya başladı. 1973’te yaptığı evliliğin ardından 1979’da sinemadan uzaklaşan sanatçı, 1987 yılından sonra yeniden kameraların karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde roller aldı.Tamer Yiğit'in Beş film senaryosu ve sinema için yazılmış bir film romanı vardır.
Tamer Yiğit hangi projelerde rol aldı?
Kurtlar Vadisi Pusu – 2007
Satıcı – 1999
Nilgün (2) – 1999
Nilgün – 1999
Kardeşler / Geschwister – 1997
Dünya Kadınla Güzel – 1996
Çiçek Taksi – 1995
Acı Zafer – 1994
Mümin ile Kafir – 1992
Yuva – 1990
Gönül Dostları – 1987
Aşkın Kanunu – 1978
Ölüm Yarışı – 1978
Cemal – 1977
Hedefteki Adam – 1977
Kaçaklar – 1977
Yaşamak Güzel Şey – 1977
Zehirli Çiçek – 1977
Çifte Nikah – 1977
Vur Gözünün Üstüne – 1977
Tilki Payı – 1976
Gurbetçiler Dönüyor – 1976
Günahkar – 1976
Kader Utansın – 1976
Kanunun Kuvveti – 1976
Kaybolan Saadet – 1976
Korkunç Şüphe – 1976
Tepedeki Ev – 1976
Atmaca Ali – 1976
Cezanı Çekeceksin – 1976
Horoz Gibi Maşallah – 1975
Anasının Kızı – 1975
Dur Geliyorum – 1975
Erkeğim Benim – 1975
Aklın Durur – 1975
Fıstıklar – 1975
Halime’nin Kızları – 1975
Randevu – 1975
Sıra Sende Yosma – 1975
Vur Tatlım – 1975
Bekaret Kemeri – 1975
Pusu – 1974
Kalleş – 1974
Zindan – 1974
Palavracılar – 1974
Şehitler – 1974
Yılan Yuvası – 1974
Fedai – 1974
Gel Gardaş Gel – 1974
Namus Belası – 1974
Reşo / Vatan İçin – 1974
Azap – 1973
Kızgın Toprak – 1973
Patron – 1973
Harman Sonu – 1973
Irgat – 1973
Kurt Kapanı – 1973
Tuzak – 1973
Yabancı – 1973
Kara Toprak – 1973
Toprak Ana – 1973
Acı Sevda – 1972
Şehvet – 1972
Tehlikeli Görev – 1972
Vahşi Aşk – 1972
Hacı Murat’ın İntikamı – 1972
Kalleşler – 1972
Ya Sev Ya Öldür – 1972
Aşka Selam Kavgaya Devam – 1972
Bela Mustafa – 1972
Fırtına Kemal – 1972
Vur Gardaş Vur – 1972
Yıldırım Ajan – 1972
Merhaba Tatlım – 1972
Dadaloğlu’nun İntikamı – 1972
Kin Silah Ve Namus – 1971
Kızgın Yabancı – 1971
Kazanova Niyazi – 1971
Batakhaneler Kralı – 1971
Beş Hergele – 1971
Bilardo Kazım – 1971
Çamur Şevket – 1971
Dadaloğlu – 1971
Ölümünü Kendin Seç – 1971
Bir Çuval Para – 1970
Ecel Teri – 1970
Acımak – 1970
İste Kölen Olayım – 1970
Yazı mı Tura mı – 1970
Kanun Kaçakları – 1970
Ölüme Giden Yol – 1969
Sabırtaşı – 1969
Ebu Müslim Horasani – 1969
Günahını Ödeyen Kadın – 1969
Kaderden Kaçılmaz – 1969
Kardeş Kanı – 1969
Ölüm Şart Oldu – 1969
Ringo Vadiler Kaplanı – 1969
Sazlı Damın Kahpesi – 1969
Yaşamak Hakkımdır – 1969
Zorro’nun İntikamı – 1969
Sevdalı Gelin – 1969
Kınalı Keklik – 1969
Zorro Kamçılı Süvari – 1969
Menderes Köprüsü – 1968
Hakanlar Savaşı – 1968
Gelincik Tarlası – 1968
Ölümsüz Adam – 1968
Kara Güneş – 1968
Belalı Beşler – 1968
Derebeyi – 1968
Kara Pençe – 1968
Kışlalar Doldu Bugün – 1968
Maskeli Beşlerin Dönüşü – 1968
Maskeli Beşler – 1968
Üvey Ana – 1967
Dördü de Seviyordu – 1967
Gül Ağacı – 1967
Akbulut, Malkoçoğlu Ve Karaoğlan’a Karşı – 1967
Sen Benimsin – 1967
Erkek Adam Sözünde Durur – 1967
Zehirli Dudaklar – 1967
Anjelik Osmanlı Saraylarında – 1967
Namus Belası – 1967
Aslan Yürekli Reşat – 1967
Boğaziçi Şarkısı – 1966
Biraz Kül Biraz Duman – 1966
Zehirli Kucak – 1966
Yosma – 1966
Aşkın Kanunu 1966
Yiğitler Ölmezmiş – 1966
Anadolu Kanunu – 1966
Fırtına Beşler – 1966
Milyonerin Kızı / İntikam Hırsı – 1966
Kalpsiz – 1966
Garip Bir İzdivaç – 1965
Aramızdaki Düşman – 1965
Dağ Çiçeği – 1965
Fırıldak Naci – 1965
Korkunç İntikam – 1965
Sokaklar Yanıyor – 1965
Seveceksen Yiğit Sev – 1965
Şekerli misin Vay Vay – 1965
Melek Yüzlü Caniler – 1965
Ölüm Çemberi – 1965
Kalbimdeki Serseri – 1965
Zennube – 1965
Kanlı Meydan – 1965
Babamız Evleniyor – 1965
Suçlular Aramızda – 1964
On Korkusuz Adam – 1964
Bana Derler Külhanlı – 1964
Hepimiz Kardeşiz – 1964
Kalbe Vuran Düşman – 1964
Son Tren – 1964
Ve Allah Gençleri Yarattı – 1964
Hayat Kavgası – 1964
Dağlar Bizimdir – 1964
Fedakar Öğretmen – 1964
Günahsız Katiller – 1964
Satılık Kızlar – 1964
Meyhaneci / Can Düşmanı – 1964
Çalınan Aşk – 1963
Bire On Vardı – 1963
Çapkın Kız – 1963
Sayın Bayan – 1963
Kendini Arayan Adam – 1963
Aşk Tomurcukları – 1963
Yakılacak Kitap 1963
Daima Kalbimdesin – 1962
Atlı Yiğit – 1961