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Tamer Tuna'dan dikkat çeken Demba Ba kararı

Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Senegalli golcü Demba Ba, Göztepe'nin Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç öncesinde açıklanan esame listesinde ilk 11'de yer almadı. Yıldız ismin taraftar tepkisiyle karşılaşmaması için böyle bir karar alındığı belirtiliyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:15
Tamer Tuna'dan dikkat çeken Demba Ba kararı

Göztepe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç öncesinde ev sahibi ekibin Senegalli golcüsü Demba Ba, ilk 11'de kendisine yer bulamadı.

Geçtiğimiz hafta Karabükspor'la oynanan maçta oyuna girdikten sonra taraftarların ıslıklarıyla karşılaşan Senegalli yıldız, dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuş ve Göztepeli taraftarlarla gerginlik yaşamıştı.

Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen oyuncunun Göztepeli taraftarlarla yaşadığı gerginlik sebebiyle bugünkü maçta yedek kulübesinde oturduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:15
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