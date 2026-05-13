En çok dolandırılan ülkeler belli oldu! Zirve hiç şaşırtmadı!
En çok dolandırılan ülkeler belli oldu! Zirve hiç şaşırtmadı!

Verilere göre en çok dolandırıcılık vakalarının görüldüğü ülkeler belli oldu. Peki fazla dolandırılan ülkeler hangileri?

Foto - En çok dolandırılan ülkeler belli oldu! Zirve hiç şaşırtmadı!

DOLANDIRICILARIN YÖNTEMLERİ ÇEŞİTLENDİ Son yıllarda dolandırıcılık vakaları dünya genelinde hızla artış göstermektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılar, daha sofistike yöntemler kullanarak bireyleri ve kurumları hedef almaktadır.

Foto - En çok dolandırılan ülkeler belli oldu! Zirve hiç şaşırtmadı!

EN ÇOK DOLANDIRILAN ÜLKELER LİSTESİNDE ZİRVEDE! Dolandırıcılık türleri arasında kimlik hırsızlığı, kredi kartı sahtekarlığı, internet dolandırıcılığı ve yatırım sahtekarlığı gibi çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Listenin birinci sırasındaki ülke kişi başına en çok para kaybeden ülke konumunda...

Foto - En çok dolandırılan ülkeler belli oldu! Zirve hiç şaşırtmadı!

DOLANDIRICILIK VAKALARI GİDEREK ARTIYOR Dolandırıcılık vakalarının artması, küresel ekonomiyi olumsuz etkileyerek, güvenlik önlemlerinin ve uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Küresel Anti-Scam Grubu'nun açıkladığı veriler doğrultusunda dolandırıcılara en çok para kaptıran ülkeler sıralandı.

Foto - En çok dolandırılan ülkeler belli oldu! Zirve hiç şaşırtmadı!

İŞTE EN ÇOK DOLANDIRILAN ÜLKELER!

Foto - En çok dolandırılan ülkeler belli oldu! Zirve hiç şaşırtmadı!

12) İNGİLTERE- KİŞİ BAŞINA 1.800 DOLAR

Foto - En çok dolandırılan ülkeler belli oldu! Zirve hiç şaşırtmadı!

11) İRLANDA- 1.800 DOLAR

Foto - En çok dolandırılan ülkeler belli oldu! Zirve hiç şaşırtmadı!

10) YENİ ZELANDA- 1.900 DOLAR

Foto - En çok dolandırılan ülkeler belli oldu! Zirve hiç şaşırtmadı!

9) KANADA- 1.900 DOLAR

Foto - En çok dolandırılan ülkeler belli oldu! Zirve hiç şaşırtmadı!

8) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ- 2.200 DOLAR

Foto - En çok dolandırılan ülkeler belli oldu! Zirve hiç şaşırtmadı!

7) JAPONYA- 2.300 DOLAR

Foto - En çok dolandırılan ülkeler belli oldu! Zirve hiç şaşırtmadı!

6) SİNGAPUR- 2.400 DOLAR

Foto - En çok dolandırılan ülkeler belli oldu! Zirve hiç şaşırtmadı!

5) GÜNEY KORE- 2.700 DOLAR

Foto - En çok dolandırılan ülkeler belli oldu! Zirve hiç şaşırtmadı!

4) İSVEÇ- 2.700 DOLAR

Foto - En çok dolandırılan ülkeler belli oldu! Zirve hiç şaşırtmadı!

3) İSVİÇRE- 3.000 DOLAR

Foto - En çok dolandırılan ülkeler belli oldu! Zirve hiç şaşırtmadı!

2) DANİMARKA-

Foto - En çok dolandırılan ülkeler belli oldu! Zirve hiç şaşırtmadı!

1) ABD- 3.500 DOLAR / derleyen: haber7

