En çok dolandırılan ülkeler belli oldu! Zirve hiç şaşırtmadı!
Verilere göre en çok dolandırıcılık vakalarının görüldüğü ülkeler belli oldu. Peki fazla dolandırılan ülkeler hangileri?
DOLANDIRICILARIN YÖNTEMLERİ ÇEŞİTLENDİ Son yıllarda dolandırıcılık vakaları dünya genelinde hızla artış göstermektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılar, daha sofistike yöntemler kullanarak bireyleri ve kurumları hedef almaktadır.
EN ÇOK DOLANDIRILAN ÜLKELER LİSTESİNDE ZİRVEDE! Dolandırıcılık türleri arasında kimlik hırsızlığı, kredi kartı sahtekarlığı, internet dolandırıcılığı ve yatırım sahtekarlığı gibi çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Listenin birinci sırasındaki ülke kişi başına en çok para kaybeden ülke konumunda...
DOLANDIRICILIK VAKALARI GİDEREK ARTIYOR Dolandırıcılık vakalarının artması, küresel ekonomiyi olumsuz etkileyerek, güvenlik önlemlerinin ve uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Küresel Anti-Scam Grubu'nun açıkladığı veriler doğrultusunda dolandırıcılara en çok para kaptıran ülkeler sıralandı.
İŞTE EN ÇOK DOLANDIRILAN ÜLKELER!
12) İNGİLTERE- KİŞİ BAŞINA 1.800 DOLAR
11) İRLANDA- 1.800 DOLAR
10) YENİ ZELANDA- 1.900 DOLAR
9) KANADA- 1.900 DOLAR
8) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ- 2.200 DOLAR
7) JAPONYA- 2.300 DOLAR
6) SİNGAPUR- 2.400 DOLAR
5) GÜNEY KORE- 2.700 DOLAR
4) İSVEÇ- 2.700 DOLAR
3) İSVİÇRE- 3.000 DOLAR
2) DANİMARKA-
1) ABD- 3.500 DOLAR
