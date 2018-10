Tamamı yerli siber güvenlik hizmeti

Selçuk Üniversitesi bünyesinde kurulan Teknokent’te 11 yıl önce şirket kuran bilgisayar mühendisleri Gamze ve Mehmet Özcan, tamamen yerli olarak ürettikleri siber güvenlik, yapay zeka ve görüntü işleme yazılımları ile endüstri alanında faaliyet gösteren birçok firmanın ihtiyacını karşılıyor.

Destek alıp yazılım geliştirdiler

2007 yılında firma kuran girişimci genç mühendisler, 2009 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından “Teknogirişim Sermayesi Desteği” alarak ürettikleri bulut dosya depolama, siber güvenlik, yapay zekâ, gömülü sistem yazılımları ve akıllı makine kontrol yazılımları ile şirketlere hizmet veriyor. Mühendis çiftin hedefi ise Türkiye’nin yazılım konusunda dünyada söz sahibi olmasına katkı sağlamak.

WeTransfer’e rakip program çıkardılar

Dosya transferi için kullanılan ‘WeTransfer’e rakip olarak ‘Filegoes’ programını çıkardıklarını kaydeden Mehmet Özcan, “Bu program WeTransfer’den her yönüyle çok daha iyi. Bunu Hollanda, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin ürettiği yazılımlara karşı ürettik. Türkiye’de her gün yapılan yüz binlerce dosya transferini yabancı menşeili bir programla değil, tamamen yerli olarak ürettiğimiz program sayesinde yapılmasını sağladık. Böylece dosya, bilgi ve belgelerimiz ülke içinde kalacak ve başka ülkeler tarafından görülmeyecek” dedi.