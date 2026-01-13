Türkiye'ye de gönderin diyorlar! Acil koduyla milyonlarca ürün piyasadan toplatılıyor! Geri çağırma kararı verildi

Geri çağırma kararı, özellikle sosyal medya platformu TikTok Shop üzerinden rekor satış rakamlarına ulaşan Southern Arbor markalı ürünleri kapsıyor. Uzmanların incelemesine göre, bu cihazlarda aşırı ısınmayı engelleyen "termal koruma" mekanizması bulunmuyor. Ürünün en korkutucu yanı ise şarjdayken kullanıcı yanında olmasa bile kendi kendine tutuşma riskinin bulunması. OPSS yetkilileri, ürünün güvenli kullanım standartlarının hiçbirini karşılamadığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Ürünle birlikte herhangi bir talimat verilmediği için kullanıcılar içine su eklemeden şarj etmeye çalışabiliyor. Bu durum, cihazın saniyeler içinde alev almasına ve ev yangınlarına yol açabiliyor" ifadelerine yer verildi. Ayrıca ürünle birlikte verilen şarj adaptörlerinin de standart dışı olduğu ve elektrik çarpma riski taşıdığı vurgulandı. GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜN BİLGİLERİ Evinizde bu ürün varsa, üzerindeki barkod ve seri numaralarını mutlaka kontrol edin: - Marka: Southern Arbor (Elektrikli Şarj Edilebilir Sıcak Su Torbası) - Model No: QM-01 - Barkod: 69615846554 - Seri Numarası: 54513127286 İngiltere merkezli başlatılan bu acil toplama kararı, ürünlerin çevrimiçi pazar yerleri ve sosyal medya mağazaları üzerinden dünya genelinde satılması nedeniyle Türkiye’deki tüketicileri de yakından ilgilendiriyor. Uzmanlar, özellikle denetimsiz yurt dışı sitelerinden veya aracı platformlardan bu model numarasına sahip ürünleri alanları uyarıyor.