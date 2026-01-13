  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sağlık
4
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye de gönderin diyorlar! Acil koduyla milyonlarca ürün piyasadan toplatılıyor! Geri çağırma kararı verildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye de gönderin diyorlar! Acil koduyla milyonlarca ürün piyasadan toplatılıyor! Geri çağırma kararı verildi

Türkiye'ye geri gönderin diyorlar! İngiltere'de uyarı verildi... O ürün için dünya çapında "acil" koduyla geri çağırma kararı verildi.

#1
Foto - Türkiye'ye de gönderin diyorlar! Acil koduyla milyonlarca ürün piyasadan toplatılıyor! Geri çağırma kararı verildi

İngiltere'de uyarı verildi... Kış aylarının vazgeçilmezi olan o popüler ürün için dünya çapında "acil" koduyla geri çağırma kararı verildi.

#2
Foto - Türkiye'ye de gönderin diyorlar! Acil koduyla milyonlarca ürün piyasadan toplatılıyor! Geri çağırma kararı verildi

Soğuk kış günlerinde ısınmak için milyonlarca kişinin tercih ettiği elektrikli şarj edilebilir sıcak su torbaları hakkında bir rapor yayımlandı. Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi (OPSS), popüler bir markanın ürünlerinin ciddi bir "yangın bombasına" dönüştüğünü duyurarak piyasadan toplatılmasına karar verdi.

#3
Foto - Türkiye'ye de gönderin diyorlar! Acil koduyla milyonlarca ürün piyasadan toplatılıyor! Geri çağırma kararı verildi

Geri çağırma kararı, özellikle sosyal medya platformu TikTok Shop üzerinden rekor satış rakamlarına ulaşan Southern Arbor markalı ürünleri kapsıyor. Uzmanların incelemesine göre, bu cihazlarda aşırı ısınmayı engelleyen "termal koruma" mekanizması bulunmuyor. Ürünün en korkutucu yanı ise şarjdayken kullanıcı yanında olmasa bile kendi kendine tutuşma riskinin bulunması. OPSS yetkilileri, ürünün güvenli kullanım standartlarının hiçbirini karşılamadığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Ürünle birlikte herhangi bir talimat verilmediği için kullanıcılar içine su eklemeden şarj etmeye çalışabiliyor. Bu durum, cihazın saniyeler içinde alev almasına ve ev yangınlarına yol açabiliyor" ifadelerine yer verildi. Ayrıca ürünle birlikte verilen şarj adaptörlerinin de standart dışı olduğu ve elektrik çarpma riski taşıdığı vurgulandı. GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜN BİLGİLERİ Evinizde bu ürün varsa, üzerindeki barkod ve seri numaralarını mutlaka kontrol edin: - Marka: Southern Arbor (Elektrikli Şarj Edilebilir Sıcak Su Torbası) - Model No: QM-01 - Barkod: 69615846554 - Seri Numarası: 54513127286 İngiltere merkezli başlatılan bu acil toplama kararı, ürünlerin çevrimiçi pazar yerleri ve sosyal medya mağazaları üzerinden dünya genelinde satılması nedeniyle Türkiye’deki tüketicileri de yakından ilgilendiriyor. Uzmanlar, özellikle denetimsiz yurt dışı sitelerinden veya aracı platformlardan bu model numarasına sahip ürünleri alanları uyarıyor.

