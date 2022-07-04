Tam üç futbol sahası büyüklüğünde! Dünyanın en büyük konteyner gemisi, ilk yolculuğuna başlıyor

Yeni Akit Ankara

“Evergreen” isimli gemi, Çin’in tamamen kendi imkanlarıyla tasarlayıp inşa ettiği bir konteyner gemisi. “Evergreen”, dünyanın en büyük konteyner gemisi olarak, 399,9 metre uzunluğa sahip ve dünyada mevcut en büyük uçak gemisinden 60 metre daha uzun.

Güvertesi 24 dönüm!

Geminin güvertesi, 24 bin metrekareyle 3,5 standart futbol sahasına denk geliyor. Geminin en büyük konteyner kapasitesi 24 bin 4 TEU’ye ulaştı. Çin’in güneyindeki Zhejiang eyaletinde yer alan Ningbo Zhoushan Limanı, yükleme boşaltma kapasiteleri bakımından dünyanın en büyük limanı olarak biliniyor