  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tam üç futbol sahası büyüklüğünde! Dünyanın en büyük konteyner gemisi, ilk yolculuğuna başlıyor
Ekonomi

Tam üç futbol sahası büyüklüğünde! Dünyanın en büyük konteyner gemisi, ilk yolculuğuna başlıyor

Üç futbol sahasına tekabül eden büyüklüğüyle Çin yapımı dünyanın en büyük konteyner gemisi, bugün Çin’in Ningbo Zhoushan Limanı’nda rıhtıma yanaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 18:02:00 -
Tam üç futbol sahası büyüklüğünde! Dünyanın en büyük konteyner gemisi, ilk yolculuğuna başlıyor

 Yeni Akit  Ankara 

“Evergreen” isimli gemi, Çin’in tamamen kendi imkanlarıyla tasarlayıp inşa ettiği bir konteyner gemisi. “Evergreen”, dünyanın en büyük konteyner gemisi olarak, 399,9 metre uzunluğa sahip ve dünyada mevcut en büyük uçak gemisinden 60 metre daha uzun.

Güvertesi 24 dönüm!

Geminin güvertesi, 24 bin metrekareyle 3,5 standart futbol sahasına denk geliyor. Geminin en büyük konteyner kapasitesi 24 bin 4 TEU’ye ulaştı. Çin’in güneyindeki Zhejiang eyaletinde yer alan Ningbo Zhoushan Limanı, yükleme boşaltma kapasiteleri bakımından dünyanın en büyük limanı olarak biliniyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23