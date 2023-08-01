Tam kıvamlı mercimek çorbası! Çorbaya lezzet katan tüyosu: 40 yıllık aşçı pişirmiş gibi, hemen bunu yapın

Türk mutfağında önemli yeri olan yemekler arasında yer alan mercimek çorbasının kıvamı özen isteyen bir kısımdır. Çorba pişirirken kıvamı eğer tutmuyorsa usta aşçıların kullandığı bu formülü uygulayabilir ve kolaylıkla mükemmel kıvamda mercimek çorbası pişirebilirsiniz.

Mercimek çorbası Türk mutfak kültüründe önemli bir yere sahiptir. Hazırlanışı kolay görülse de mercimek çorbasının tam kıvamında pişmesi için ince bir ayar gerekir. bu ayarı kaçırdığınız zaman çok katı ya da çok sulu bir mercimek çorbası elde edersiniz. Ancak bu formülü kullandığınız zaman mercimek çorbası tam kıvamında pişiyor. İşte kıvamlı ve leziz bir mercimek çorbası pişirmenin püf noktası:

Mercimek çorbası pişirirken kıvamını tam olarak tutturmanın püf noktası mercimek çorbasının içerisine sebze ya da un eklemekten geçer. Mercimek çorbasının tam kıvamında hazır olması için içerisine patates ya da havuç ekleyebilirsiniz. Havuç eklenen mercimek çorbası daha turuncu bir tonda, patates eklenen çorba ise daha sarı tonlarda olur. Aynı zamanda mercimek çorbasının daha kıvamlı olması için içerisine un da ekleyebilirsiniz ancak un eklerken dikkatli olmalısınız. Az az dökülecek olan unun sürekli karıştırılarak topaklanması gerekir.

İçerisine eklenen patates ile hem sarı hem de kıvamlı olan mercimek çorbası tarifi ise şu şekilde:

Malzemeler

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1 su bardağı mercimek

1 adet soğan

1 adet patates

7 su bardağı su

Hazırlanışı

İlk olarak mercimekleri ayıklayın ve yıkayın. Ardından soğan ve patatesleri küp şekilde kesin. Soğan, patates ve mercimeği bir tencereye aldıktan sonra Üzerine suyu dökün. Önce harlı daha sonra kısık ateşte iyice yumuşayana kadar pişirin. Son olarak çorbayı mikserden geçirin. Dilediğiniz baharat ile tatlandırarak servis edebilirsiniz.

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