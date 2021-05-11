Evlenme hayali kuran çiftler, tüm ülkede tam kapanma uygulanmasına karar verilmesinin ardından düğün tarihlerini ertelenmek zorunda kalmıştı. Tam kapanma sürecinde sona yaklaşılırken evlenme hayali kuran çiftler, düğün ve nikah salonlarının ne zaman açılacağını sık sık araştırmaya başladı.

Tam kapanmadan sonra düğün salonları açılacak mı?

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı sonuna kadar düğün salonları ve nikah salonları kapalı olacağı belirtilmişti. Ayrıca kına geceleri gibi organizasyonlarda ertelenmişti.

Tüm ülkede uygulanan tam kapanmanın sonuç vermesiyle beraber Bayram sonrası düğün ve nikah salonlarının tekrar açılacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk Kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak" ifadelerini kullanmıştı.