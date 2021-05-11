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Yaşam Tam kapanmadan sonra düğün salonları açılacak mı?
Yaşam

Tam kapanmadan sonra düğün salonları açılacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm ülkede tam kapanma uygulanmasına karar verilmişti. Tam kapanma sürecinde sona yaklaşılırken vatandaşlar, birçok sorunun yanıtını aramaya başladı. Bunlardan bir tanesi de düğün salonlarına ilişkin gelişmeler oldu. 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan tam kapanmanın ardından düğün salonlarının açılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, tam kapanmadan sonra düğün salonları açılacak mı? Düğün salonları ne zaman açılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 17:00:00 -
Tam kapanmadan sonra düğün salonları açılacak mı?

Evlenme hayali kuran çiftler, tüm ülkede tam kapanma uygulanmasına karar verilmesinin ardından düğün tarihlerini ertelenmek zorunda kalmıştı. Tam kapanma sürecinde sona yaklaşılırken evlenme hayali kuran çiftler, düğün ve nikah salonlarının ne zaman açılacağını sık sık araştırmaya başladı.

Tam kapanmadan sonra düğün salonları açılacak mı?

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı sonuna kadar düğün salonları ve nikah salonları kapalı olacağı belirtilmişti. Ayrıca kına geceleri gibi organizasyonlarda ertelenmişti.

Tüm ülkede uygulanan tam kapanmanın sonuç vermesiyle beraber Bayram sonrası düğün ve nikah salonlarının tekrar açılacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk Kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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