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Yaşam Tam kapanma ne zaman bitiyor? Yasaklar ne zaman bitecek?
Yaşam

Tam kapanma ne zaman bitiyor? Yasaklar ne zaman bitecek?

Tam kapanma için geri sayım sürerken, sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs'a uzayacak mı? Tam kapanma hangi gün sona erecek? Ramazan Bayramı'nın yaklaşmayla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında bu soruların cevabı yer alıyor. Peki, Tam kapanma ne zaman bitiyor? Yasaklar ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 21:56:00 -
Tam kapanma ne zaman bitiyor? Yasaklar ne zaman bitecek?

84 milyonun beklediği 17 Mayıs için kısa bir süre kaldı ve bu tarihte kesintisiz sokağa çıkma yasağı 81 ilde sona erecek. Peki, Yasaklar ne zaman bitecek?

Tam kapanma ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Nisan 2021 tarihli genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecek.

Tam kapanma kararları kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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