  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sözlü sınav yerleri e-Devlet üzerinden açıklandı
ABD'nin Los Angeles şehrinde, 410 gün sonra bir ilk
'Sarallar' operasyonunda 4 tutuklama!
Başakşehir'den kritik galibiyet
Yaşam Tam kapanma ne zaman bitecek? 17 günlük kısıtlama hangi tarihte bitiyor?
Yaşam

Tam kapanma ne zaman bitecek? 17 günlük kısıtlama hangi tarihte bitiyor?

17 günlük yasaklar ne zaman bitecek? Tam kapanma döneminin tarihleri merak konusu oldu. 26 Nisan tarihli kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir konuşulan tam kapanma kararının alındığını duyurdu ve sürecin detaylarını paylaştı. Bayramda tam kapanma var mı? İşte tam kapanma tarihleri

Yeniakit Publisher
2021-05-03 19:55:00 -
Tam kapanma ne zaman bitecek? 17 günlük kısıtlama hangi tarihte bitiyor?

29 Nisan itibariyle başlayan tam kapanma uygulamasında ilk 2 gün geride kalmak üzere. Koronavirüs salgını vaka sayısındaki artış nedeniyle başlatılan tam kapanma uygulamasına ilişkin vatandaşlar en çok ne zaman biteceği sorusunun cevabını arıyor.

Tam kapanma ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Nisan 2021 tarihli genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecek.

Tam kapanma kararları kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya gündemine oturan gelişme! ABD bayrakları indirildi
Dünya

Dünya gündemine oturan gelişme! ABD bayrakları indirildi

Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, Afganistan'dan çekilmeye başladı. Boşaltılan Amerikan üslerindeki ABD bayrakları indirildi, Afgan bayrak..
Libya'dan Türkiye'ye çok konuşulacak teklif!
Dünya

Libya'dan Türkiye'ye çok konuşulacak teklif!

Libya hükümeti, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin ülke topraklarından çıkarma konusunda Türkiye'ye iş birliği teklifinde bulundu. ..
Bunu hiç beklemiyorlardı... Türk tarafının hamlesi Rumları şaşkına çevirdi
Gündem

Bunu hiç beklemiyorlardı... Türk tarafının hamlesi Rumları şaşkına çevirdi

Cenevre'de 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın sunduğu 6 maddelik öneri damga vurdu. Rum tarafı bu hamle ka..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay