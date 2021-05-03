Tam kapanma ne zaman bitecek? 17 günlük kısıtlama hangi tarihte bitiyor?
17 günlük yasaklar ne zaman bitecek? Tam kapanma döneminin tarihleri merak konusu oldu. 26 Nisan tarihli kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir konuşulan tam kapanma kararının alındığını duyurdu ve sürecin detaylarını paylaştı. Bayramda tam kapanma var mı? İşte tam kapanma tarihleri
29 Nisan itibariyle başlayan tam kapanma uygulamasında ilk 2 gün geride kalmak üzere. Koronavirüs salgını vaka sayısındaki artış nedeniyle başlatılan tam kapanma uygulamasına ilişkin vatandaşlar en çok ne zaman biteceği sorusunun cevabını arıyor.
Tam kapanma ne zaman bitecek?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Nisan 2021 tarihli genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecek.
Tam kapanma kararları kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.