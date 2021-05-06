17 Mayıs’ta sona erecek olan tam kapanmadan iki son sonra resmi tatiller içerisinde yer alan Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlanacak olması akıllara “tam kapanma devam edecek mi?” sorusunu getirdi. Peki, 19 Mayıs’ta kapanma durumu ne olacak?

Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapnmanın uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soruyu "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok" şeklinde yanıtladı.

Sözlerine devam eden Oktay, "Kapanma süreci net ve şeffaf yürttüğümüz bir süreç. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler.

Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok.