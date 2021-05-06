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Yaşam Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzatıldı mı?
Yaşam

Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzatıldı mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 günlük tam kapanma sürecine girilmiş 29 Nisan’da başlayan kısıtlamanın 17 Mayıs’a kadar devam edeceği belirtilmişti. 17 Mayıs’tan 2 gün sonra resmi tatil olan 19 Mayıs'a kadar uzatılıp uzatılmayacağı yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzatıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-06 16:35:00 -
Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzatıldı mı?

17 Mayıs’ta sona erecek olan tam kapanmadan iki son sonra resmi tatiller içerisinde yer alan Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlanacak olması akıllara “tam kapanma devam edecek mi?” sorusunu getirdi. Peki, 19 Mayıs’ta kapanma durumu ne olacak?

Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapnmanın uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soruyu "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok" şeklinde yanıtladı.

Sözlerine devam eden Oktay, "Kapanma süreci net ve şeffaf yürttüğümüz bir süreç. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler.

Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok. 

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