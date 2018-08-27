Tam 3 kilo altın taktılar! Gelin taşıyamadı
Şanlıurfa'da, yapılan aşiret düğününde kendisine 3 kilo altın takılan gelin, takıları taşımakta zorlandı.27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:33
Şanlıurfa'da Şedadi aşiretinin ileri gelenlerinde iş adamı olun Yusuf Geçgel'in avukat oğlu Celal Geçgel ile Dinay aşireti mensubu Yasemin Özdemir yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.
Cumhuriyet Tesislerinde düzenlenen düğüne; aralarında HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile Iraklı işadamlarının da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Halaylar çekerek düğünde eğlenenler ile gelin ve damadın üzerine düğüne katılanlar tarafından dolarlar atıldı.
Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünün sonunda yapılan takı töreninde geline yaklaşık 3 kilo altın takıldı.
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