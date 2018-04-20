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Talisca var Giuliano yok!

Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosu şekillenirken, Beşiktaş-Galatasaray maçı Tite’nin ekibi tarafından izlenecek ve Talisca'nın performansı değerlendirilecek, Giuliano’lu Fenerbahçe ise listede yok.

20 Nisan 2018 Cuma 21:21
Talisca var Giuliano yok!

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, Brezilya Milli Takımı’nın takibinde olmaya devam ediyor. Sambacıların son aday kadrosunda yer alan Talisca, bir kez daha Tite ve teknik heyetin çalışmalarında bulunuyor.

Brezilya Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinde teknik direktör Tite’nin nisan ayı programı duyuruldu. Buna göre, Talisca’nın da forma giymesi muhtemel, 29 Nisan’daki Galatasaray-Beşiktaş maçında Tite’nin yardımcıları hazır bulunacak.

Tite’nin Avrupa ve Güney Amerika’da yardımcılarını göndereceği maçlar listesinde Türkiye’den sadece Beşiktaş-Galatasaray derbisinin olması dikkat çekiyor. 

Giuliano’nun Fenerbahçe formasıyla çıkacağı herhangi bir maç içinse bir hamle bulunmuyor. Tite, son aday kadroda da Giuliano’ya yer vermemişti.

Talisca’yı bir kez daha izleyecek Brezilyalı yetkililer, Giuliano’yu ise izlemeyecek.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:21
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