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Ekonomi Talep patlaması yaşanıyor! Buradan arsa almak için sıraya girdiler
Ekonomi

Talep patlaması yaşanıyor! Buradan arsa almak için sıraya girdiler

Yeniakit Publisher
2023-11-08 17:33:00 - 2023-11-08 17:52:05
Talep patlaması yaşanıyor! Buradan arsa almak için sıraya girdiler

Önemli üretim merkezlerinden Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) fabrika yatırımı yapmak isteyen çok sayıda girişimci, arsa tahsisi bekliyor.

Yaklaşık 22 milyon metrekare alanda 1500 fabrikanın faaliyet gösterdiği Kayseri OSB'de yeni yatırım yapmak ya da faaliyet alanlarını genişletmek isteyen girişimciler, bölgede yeni arsa tahsisleri yapılmasını talep ediyor.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, AA muhabirine, 1973'te kurulan OSB'de şu anda 100 bin civarında işçinin istihdam edildiğini söyledi.

Kentin önemli bir sanayi kültürü olduğunu belirten Yalçın, "Bölgemizde ana üretim sektörlerinden birincisi mobilya, ikincisi çelik kapı, üçüncüsü elektrikli ev aletleri. Sanayi kenti olmasından dolayı Kayseri'nin ihracatı ithalatının iki katı durumunda." dedi.

"Sabırsızlıkla arsa talep ediyorlar"

Yalçın, yatırımcıların ilgisinin halen devam ettiğini ama arsa kalmadığı için taleplerine cevap veremediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şu andaki bölgemizde yeni yatırım yapacak yer yok. Sanayicilerimize arsa tahsisi yapmak konusunda zorlanıyoruz. Arsamız yok, sınırlarımız doldu. Yeni yatırımcılarımız sanayi şehri Kayseri'de yatırım, üretim, istihdam, ihracat yapmak istiyorlar ama arsamızın olmaması nedeniyle bu söylediklerini gerçekleştiremiyorlar. 90 sanayicimiz fabrika yapmak için bizden arsa bekliyor. Kendileri sabırsızlıkla arsa talep ediyor. Bizler de OSB yönetim kurulu ve başkanı olarak gayret gösteriyoruz."
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"Fiyatlardaki köpüğün gitmesini istiyoruz"

İlgili kurumlardan arsa tahsisi konusunda destek beklediklerini anlatan Yalçın, arsa sıkıntısı nedeniyle mevcut fabrika kiralarında fahiş artışlar yaşandığına dikkati çekti.

Bu durumun üreticiyi sıkıntıya soktuğuna değinen Yalçın, "Arsa tahsisi olmadığı, yeni arsalar açılmadığı sürece kira fiyatları yükselecektir. Bu da otomatikman sanayicimize, üretime, istihdama, ihracata ket vurmaktadır. OSB yönetimi olarak arsa tahsisi yapılarak bu fiyatlardaki köpüğün gitmesini istiyoruz." diye konuştu.

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