Talas Sokaklarında Yeşilçam Rüzgarı

İlçenin dört bir yanındaki bilboardlarda; Kapıcılar Kralı, Neşeli Günler, Süt Kardeşler ve Baba Beni Eversene gibi efsane filmlerin el öpme sahneleri ve ikonik replikleri yer alıyor. Bu yaratıcı çalışma, yoldan geçen Talaslıların yüzünde sıcak bir tebessüm oluşturdu.

"Amacımız Yüzlerde Bir Tebessüm Oluşturmak"

Bayram sevincini farklı bir dille hemşehrilerine ulaştırmak istediklerini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projeye gelen olumlu tepkilerden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Başkan Yalçın, çalışmanın amacını şu sözlerle özetledi:

"Bayram sevinç demektir, bayram gülmek demektir. Biz de hemşehrilerimizin bayramını, 50 yılı aşkın süredir hala keyifle izlediğimiz Türk filmlerinden unutulmaz sahnelerle kutlamak ve yüzlerde bir tebessüm oluşturmak istedik. Gerçekten çok güzel geri dönüşler aldık. Bu vesile ile şimdiden başta Talaslı hemşehrilerim olmak üzere tüm Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik ediyorum."

Vatandaşlardan Tam Not

Sokaklarda nostaljik figürlerle karşılaşan vatandaşlar, uygulamanın bayram ruhuna çok yakıştığını dile getirdi. Klasik kutlama mesajlarının dışına çıkılmasını beğeniyle karşılayan ilçe sakinleri, duygularını şu ifadelerle aktardı:

"Gerçekten iyi düşünülmüş, farklı bir çalışma olmuş. İnsan görünce ister istemez yüzünde bir gülümseme oluşuyor. Bayramı anlatan ve yaşatan güzel bir kutlama yöntemi gerçekleştirilmiş. Başta başkanımız Mustafa Yalçın olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyoruz."