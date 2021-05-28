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Aktüel Taksiyle çarpışan otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var
Aktüel

Taksiyle çarpışan otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Tunceli'de taksiyle çarpışarak şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 18:52:00 -
Taksiyle çarpışan otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Muzaffer Yazar'ın kullandığı 06 BTM 631 plakalı otomobil, Tunceli-Hozat kara yolu Esenyurt mezrası mevkisinde Şahin Ulak idaresindeki 62 T 044 plakalı taksiyle çarpıştı.

Daha sonra şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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