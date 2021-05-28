Taksim’e yapılan cami bugün açılıyor! İstanbul'un kalbi camiye kavuştu

Taksim’de temeli 4 yıl önce atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılacak olan açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek. Temeli 17 Şubat 2017’de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami, Taksim Meydanı’nın sembollerinden biri oldu. Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aşevi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.



Minareler 61 metre



2 bin 482 metrekare arsa üzerine yaklaşık 16 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip caminin inşaatı top-down inşaat yöntemiyle yapıldı. Caminin zemin üstü yüksekliği yaklaşık 21 metre. Çapı 28 metre olan ana kubbenin yüksekliği ise 9 metre. Uzunlukları 61 metre olan iki minare ise taşlama.



Erbaş: Allah ezan seslerini eksik etmesin



Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Taksim Camisi’nin İslam alemine ve Türk milletine hayırlı olmasını diledi. Erbaş, yaptığı açıklamada, “Cenab-ı Hak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin. Milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.