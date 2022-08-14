Taksim'de 'Kürtçe' müzik provokasyonu! Kılıçdaroğlu'na 'HDP ile helalleşecek misiniz?" sorusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen Helalleşme Buluşması programına katıldı. Helalleşme çağrısı, bilhassa CHP'nin zulmettiği dindarlar tarafından samimi bulunmayan Kılıçdaroğlu, programda bazı CHP'lileri de konuşturdu.

Partisi ve parti yöneticileri başörtülülere 2. sınıf vatandaş muamelesi yapan kendisi de başörtüsü için 'bez parçası' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Kavga eden bir Türkiye istemiyoruz. Barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kamplaşmayı siyaset kurumu yapıyorsa, geniş kitlelerde derin yaralar açıyor. Bu derin yaralar hem insan olarak bize, hem ülke olarak Türkiye’ye büyük zararlar veriyor. Güzel konuşmalar yapıldı. Ben bu konuşmaları değişik illerde değişik kişilerden de dinledim" şeklinde konuştu.

"HDP'den helallik isteyecek misiniz?"

İstiklal Caddesi'nde izin verilen alanların dışında sokak müziği yapmak isteyen HDP'liler, yetkililerin engellemesi nedeni ile "Kürtçe" müzik provokasyonunu sürdürürken, programın sonunda bir kişi Kılıçdaroğlu'na "HDP'ye çağrı yapıp helallik isteyecek misiniz ve İBB zabıtaları Kürtçe müzik yapmamaları için sokak sanatçılarını engelliyor. Buna karşı bir şey yapacak mısınız?" sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu topu İmamoğlu'na attı

Bunun "Kürtçe" yasağı olmadığını, izin verilen alanlar dışında müzik yapılması sebebi ile engellendiğini söyleyemeyen Kılıçdaroğlu, topu Ekrem İmamoğlu'na attı.

Kılıçdaroğlu, cevabında şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem Bey’e telefon açar bu söylediklerinizi iletirim. Ekrem Bey’in sokak sanatçılarına büyük değer verdiğini biliyorum. Onları belli yerlerde istihdam ettiğini biliyorum. Bunun için çaba sarf ettiğini biliyorum. Hepimiz insanız, eksiğimiz olabilir. Bu eksikliğin telafisi için elimden geleni yaparım. Ayrıca telefon numaranızı verin, Ekrem Bey sizi kendisi de arar."