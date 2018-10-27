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Taksim'de hareketli anlar! Bu halde gören eşi fenalık geçirdi

İstanbul Taksim'de bir ticari taksi, karşıdan karşıya geçen kadına çarptı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:29
Taksim'de hareketli anlar! Bu halde gören eşi fenalık geçirdi

İstanbul Taksim Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 THB 76 plakalı taksi, yolun karşısına geçmek isteyen Pegu Mardani adlı kadına çarptı.

Kazada, Mardani yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardani, hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan kazadan sonra olay yerine gelen kadının eşi fenalık geçirdi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:29
  1. İstanbul
  2. Trafik kazası
  3. taksi
  4. Pegu Mardani

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