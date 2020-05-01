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Aktüel

Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale edildi

Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 11:08:27 -
Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, 15 kişiyi gözaltına aldı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) Beşiktaş'taki genel merkezinde toplanan bir grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, grubun kalabalık olduğunu ve yürüyüşe izin verilmeyeceğini, ancak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da arasında bulunduğu birkaç kişinin temsili olarak araçla meydana gidebileceğini belirtti.

Uyarılara rağmen yürüyeceklerini söyleyen ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, Çerkezoğlu'nun da arasında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.


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