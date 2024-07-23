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Gündem İstanbul dayanılmaz noktaya geldi ! Kaçacak yer arıyorlar!
Gündem

İstanbul dayanılmaz noktaya geldi ! Kaçacak yer arıyorlar!

Yeniakit Publisher
2024-07-23 10:15:00 - 2024-07-23 10:22:40

Mega kent İstanbul’un önemli noktalarından olan Taksim, sıcak havaya rağmen doldu. Kavurucu sıcaktan dolayı yerli ve yabancı turistler gölgelik yer ararken, bazıları ise güneşten şemsiye yardımı ile korundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından mega kentte hava sıcaklığı 35 derecenin üzerine çıktı. Yerli ve yabancı turistler sıcak havaya rağmen Taksim’e akın etti. İstiklal Caddesi’nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yerli ve yabancı turistler kavurucu güneşten çeşitli yöntemler ile korundu. Kimisi şemsiye ile gezerken, kimisi ise buldukları gölgeliklere sığınarak serinledi. Hayvanlar için ise meydanda bulunan süs havuzları serinleme noktası oldu. Bir vatandaş köpeği ile çıkmış olduğu yürüyüşte, köpeğini süs havuzunda yürüterek serinlemesine yardımcı oldu.

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