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Gündem Taksim cami ibadete ne zaman açılacak?
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Taksim cami ibadete ne zaman açılacak?

Taksim cami ibadete ne zaman açılacak? Taksim Cami’nde son durum ne? İstanbul Taksim’de yapımı devam eden caminin ne zaman ibadete hazır olacağı merak ediliyor. 2017 yılında temeli atılan camide son durumun ne olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Taksim Cami ibadete ne zaman açılacak? Taksim Cami’nde son durum ne?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 19:54:00 -
Taksim cami ibadete ne zaman açılacak?

Genel işçiliğinin yüzde 95'i sona eren İstanbul Taksim'deki caminin ramazan ayında ibadete açılması hedefleniyor.

Taksim caminin temeli 17 Şubat 2017 tarihinde atıldı. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı devam ediyor. Genel işçiliğinin yüzde 95'i tamamlanan ve ramazanda ibadete açılması hedeflenen camide inşaat çalışmaları koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek devam ediliyor.

Taksim Cami’nde son durum ne?

Caminin cephe taş kaplaması tamamlandı. Caminin zemini ve birinci kat döşeme ve duvar kaplama çalışmalarına devam ediliyor. Cami’nin dekorasyon işlemlerinin yanı sıra zemin ile birinci kat prekast imalatları ile pencere prekast çalışmaları da devam ediyor. Caminin ana kubbe prekast montajı ise tamamlandı.

Tüm mekanlarında alçıpan kaplama ve sıva işleminin de bitmek üzere olduğu caminin dış cephe ferforje çalışması zemin katta sürüyor. Diğer yandan caminin ana çelik kapı imalatı sona erdi ve test aşamalarına başlandı.

Ana kapısı üzerinde yer alan kitabesi asılan ve çerçeve taşları döşenen camide kullanılacak ahşap kaplama imalatları ise devam ediyor. 

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