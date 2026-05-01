Fenerbahçe’ye kötü haber! RAMS Başakşehir maçında sahada olmayacak
Süper Lig devi Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Dorgeles Nene, 32. haftada oynanacak RAMS Başakşehir maçının kadrosunda yer almayacak.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli ekibe zorlu mücadele öncesinde yıldız isimden kötü haber geldi.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK
A Spor'un aktardığı gelişmeye göre Dorgeles Nene sakatlığı nedeniyle RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Kasığında fıtık olan Nene'nin ağrılarının son haftalarda iyice arttığı ve tedavi için Almanya'ya gittiği aktarıldı.
