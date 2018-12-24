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Taksiciyi gasp edip otomobille kaçan gaspçı yakalandı

Sakarya'da sürücüsünü gasp ettiği taksiyi alarak kaçan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 14:12
Taksiciyi gasp edip otomobille kaçan gaspçı yakalandı

Alınan bilgiye göre, S.K. (25) bindiği takside bıçak zoruyla şoförün üzerinde bulunan 40 lira ve iki cep telefonunu aldı. Daha sonra şoförü taksiden indiren S.K. kaçtı.

Taksi şoförünün durumu bildirmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Taksi ruhsatı ele geçirildi

Çalışma sonucu, taksi Erenler ilçesinde bulunurken, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli S.K'yı yakaladı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, gasbedilen bir cep telefonu ve taksi ruhsatı ele geçirildi.

"Hırsızlık" suçundan kaydı olduğu öğrenilen S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 14:12
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