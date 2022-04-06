Taksi ücretleri ne kadar oldu? İndi bindi taksi ücreti ne kadar? İstanbul'da ulaşıma yapılan zamla birlikte taksimetre açılış ücreti 9.8 lira, kısa mesafe ücreti 28 lira oldu. UKOME'de üzerinde uzlaşılmayan yüzde 50'lik teklifte yüzde 40 olarak karar alındı. Tam bilet 5,48'den 7,67'ye Tam aylık 430'dan 602'ye Öğrenci aylık 78'den 109'a Aktarma 3,92'den 5,48'e çıktı.

İstanbul'da ulaşıma ne kadar zam yapıldı?

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı.

İBB'ye bağlı UKOME toplantısında alınan zam kararıyla birlikte tam bilet, tam aylık, öğrenci aylık ve aktarma ücretleri de merak edilir oldu.

Tam elektronik bilet ne kadar?

Tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya yükseldi.

Öğrenci bileti kaç para oldu?

İstanbul'da ulaşıma yapılan zamla birlikte öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya çıktı.

Sosyal (öğretmen-60 yaş bilet ücreti ne kadar?

sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya yükseldi.

Mavi kart (aylık) ne kadar oldu?

Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya çıktı.

Aylık öğrenci kart ücreti ne kadar?

, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya çıktı.

Metrobüs uzun mesafe akbil ücreti ne kadar?

Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı.

Dolmuş kısa mesafe ne kadar oldu?

Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.

Taksi indi bindi ücreti ne kadar?

Taksi açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına 3,44 liradan 4,45 liraya çıkarıldı.Yüzde 36'lık zamla elektronik bilette ise tek geçişlik ücret 8 liradan 11 liraya çıktı.