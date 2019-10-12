Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı

İsrailli üst düzey bir yetkilinin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ‘çatışmalarının yoğunlaşması’ durumunda terör örgütü YPG'ye silah desteği sağlayabileceklerini söylediği iddia edildi.

Independent Arapça'ya konuşan üst düzey İsrailli yetkili, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyindeki ABD birliklerini geri çekme, “Kürtleri kendi kaderine terk etme” ve İran ile müzakere etme planlarının ardından İsrail’in şaşkınlık yaşadığını söyledi.



Yetkili, açıklamasında ABD Başkanı’nın bölgedeki en önemli ve güçlü müttefiki olan İsrail’e dahi sürpriz yaptığını söyleyerek Trump’ın kararları yalnızca kendi düşüncesi doğrultusunda aldığını vurguladı.

YPG'te silah desteği

Yetkili, İsrail’in YPG ile çok iyi bir koordinasyonu bulunduğunu ve ilişkilerin çok iyi olduğunu savundu.



“İsrail’in gerektiğinde YPG'yi Türkiye’ye karşı korumak ve desteklemek için çeşitli önlemler alacağını” da öne süren yetkili, “YPG'ye yapılacak herhangi bir saldırıda İsrail’in Türk güçlerine karşı askeri eylemde bulunmayacağını ancak zorlukları aşmak ve silah sağlamak gibi farklı destekler sağlayabileceğini” söyledi.

Yetkili, silahların türüne dair ise bilgi vermedi.