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Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı

İsmi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkilinin, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ağır darbe alan terör örgütü YPG'yi, Türkiye'ye karşı korumak için YPG/PKK'ya silah desteğinde bulunabileceğini söylediği iddia edildi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 11:19
Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı

İsrailli üst düzey bir yetkilinin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ‘çatışmalarının yoğunlaşması’ durumunda terör örgütü YPG'ye silah desteği sağlayabileceklerini söylediği iddia edildi.

Independent Arapça'ya konuşan üst düzey İsrailli yetkili, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyindeki ABD birliklerini geri çekme, “Kürtleri kendi kaderine terk etme” ve İran ile müzakere etme planlarının ardından İsrail’in şaşkınlık yaşadığını söyledi.


Yetkili, açıklamasında ABD Başkanı’nın bölgedeki en önemli ve güçlü müttefiki olan İsrail’e dahi sürpriz yaptığını söyleyerek Trump’ın kararları yalnızca kendi düşüncesi doğrultusunda aldığını vurguladı.

YPG'te silah desteği

Yetkili, İsrail’in YPG ile çok iyi bir koordinasyonu bulunduğunu ve ilişkilerin çok iyi olduğunu savundu.

“İsrail’in gerektiğinde YPG'yi Türkiye’ye karşı korumak ve desteklemek için çeşitli önlemler alacağını” da öne süren yetkili, “YPG'ye yapılacak herhangi bir saldırıda İsrail’in Türk güçlerine karşı askeri eylemde bulunmayacağını ancak zorlukları aşmak ve silah sağlamak gibi farklı destekler sağlayabileceğini” söyledi.

Yetkili, silahların türüne dair ise bilgi vermedi.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 11:19
  1. Barış Pınarı Harekâtı
  2. terör örgütü YPG

YORUM YAZ

  • HaydarHaydar11 dk önce
    Ypg ile değil her türlü çıkar grupları ile savaşacağınıbilmiyor musun.İnşallah bir bataklığa girmedik
  • mehmet soylumehmet soylu14 dk önce
    kendisi gelsin .. bitleri
  • BelcikaliBelcikali15 dk önce
    Filistine belcikadan slm silah hazir turkiyenin verelim
  • Fırat KalkanıFırat Kalkanı19 dk önce
    “YPG'ye yapılacak herhangi bir saldırıda İsrail’in Türk güçlerine karşı askeri eylemde bulunmayacağını ancak zorlukları aşmak ve silah sağlamak gibi farklı destekler sağlayabileceğini” De get işine yahu...puhahahaha...PKK,Etek giyip kaçmayı sizden öğrendi tevekkeli besbelli..Nerde o siyonist erkekler..Kıç ister eylemde bulunmak...Kudüsün fethi yakındır...
  • abdrhmnabdrhmn24 dk önce
    senelerdir yazıyorum baş çıban yahudilerdir diye. içimizdeki vatan haini yahudilere çok dikkat ediniz bilhassa chpkk türk isimli hıristiyan yahudilerin kontrolünde tc içindeki yahudilerin truva atıdır
  • Vatan severVatan sever25 dk önce
    YPG yi İsrail'in kurduğunu herkes biliyor elbette ki belli bir amaç için beslediği sırtlanlara sahip çıkacak yoksa yıllardır büyük İsrail için boşa uğraşmış olacak

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