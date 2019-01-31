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"Takıma sahip çıkılmıyor"

- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal:"Hakemlerin sanki bizi gözden çıkarmış gibi bir görüntü sergilemesi açıkçası bizi çok üzdü"

31 Ocak 2019 Perşembe 16:41
"Takıma sahip çıkılmıyor"


KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, "Hakemlerin sanki bizi gözden çıkarmış gibi bir görüntü sergilemesi açıkçası bizi çok üzdü." dedi.

Öcal, Hasan Doğan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 20. haftasında deplasmanda oynayacakları Altınordu maçının hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Maçın çok zorlu geçeceğini belirten Öcal, "Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz ama maalesef bazı şeyleri geçemiyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz. Bu çocuklara inanıyor, güveniyoruz. İnşallah güzel bir sonuçla döneriz." diye konuştu.

Takımın son 4-5 maçtır gösterdiği performansın karşılığını alamamasının verdiği agresiflik halinin olduğunu aktaran Öcal, şunları kaydetti:

"Hakemlerin sanki bizi gözden çıkarmış gibi bir görüntü sergilemesi açıkçası bizi çok üzdü. Benim isyanım ve haykırışım bundan. Bu çocuklar ellerinden geleni yapıyor. Bence adil olmaları gerekir. Hakemlerin 'bu takım zayıf, bu takım güçlü' diye ayrım yapmaları çok mantıksız. Biz onları adaleti sağlayan insanlar olarak görüyoruz. Daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. Karabükspor bu durumda olabilir ama misyonu çok ağırdır, bunun altında ezilirler. Altınordu maçımıza Özgüç Türkalp gelecek. Ondan adil ve dürüst bir yönetim bekliyoruz."

Takımın artık iyi oynamaya başladığını ve rakiplerine ezilmediğini belirten Taner Öcal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklar da artık kazanmak için gün sayıyor. Bir yerde patlayacağız ama ne zaman patlayacağız bilemiyorum. Tek sıkıntımız saha içi değil, dışında da sıkıntılarımız var. Takıma sahip çıkılmıyor. Çocukların durumları belli. Hala onlara hakaret edercesine yorumlar yapılıyor. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Karabükspor'u terk etmiş bir il var maalesef. Bu çocuklar Karabük'ün, bizim çocuklarımız. Geldiğim günden beri söylüyorum ama değişen bir şey yok. Dolayısıyla biz saha içinde en iyisini yapıp bu çocukları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz."

- Altınordu maçı hazırlıkları


Kırmızı-mavili ekip, 2 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde Taner Öcal yönetimindeki idmanda, kondisyon ve teknik çalışma yapıldı.

Kardemir Karabükspor, bugün İzmir'e geçerek çalışmalarını orada sürdürecek.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 16:41
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