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Aktüel Tahran Ticaret Odası Sanayi Komisyonu Başkanı: "Türkiye hakkında dikkatli ve nazik davranmalıyız"
Aktüel

Tahran Ticaret Odası Sanayi Komisyonu Başkanı: "Türkiye hakkında dikkatli ve nazik davranmalıyız"

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:02:14 -
Tahran Ticaret Odası Sanayi Komisyonu Başkanı: "Türkiye hakkında dikkatli ve nazik davranmalıyız"

İSTANBUL (AA) - İran'da Tahran Ticaret Odası Sanayi Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Zohrevandi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir üzerine ülkesinde gösterilen tepkiye ilişkin, "Türkiye hakkında son derece dikkatli olmalı ve nazik davranmalıyız. Türkiye şu an bizim için dünyaya açılan bir koridor." dedi.

İran'daki "90eghtesadi" haber sitesine göre, Zohrevandi, ülkesindeki bazı siyasetçi ve medya kuruluşlarının Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiire gösterdiği tepkiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zohrevandi, "Türkiye hakkında son derece dikkatli olmalı ve nazik davranmalıyız. Türkiye şu an bizim için dünyaya açılan bir koridor. Yani dünyayla ekonomik ve birçok irtibatımız Türkiye yoluyla sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Bir şiir nedeniyle duygusallık ve heyecanla hareket edilmemesi gerektiğini belirten Zohrevandi, şunları kaydetti:

"Mallarımızın transit geçişleri, kamyonlarımızın hareketi ve bankacılık işlemlerimiz, Türkiye üzerinden devam ediyor. Ulusal egemenlik önemli olsa da tek bir kelime için uygunsuz davranış sergileyemeyiz."

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