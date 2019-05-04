Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 65 - Galatasaray Doğa Sigorta: 86

Salon: Gazanfer Bilge Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Gibson 12, Tankeu 9, Kerem Özkan 7, Berkay Candan 12, Deniz Kılıçlı 12, Arda Erdoğan 5, Merthan Mutlu 3, Yiğit Can Vardal 5, Yiğit Abdullahoğlu Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 10, Harrison 9, Göksenin Köksal 7, Auguste 5, Hayes 5, Ayberk Olmaz 14, Caner Erdeniz 2, Ege Arar 6, Erol Can Çinko 5, Can Korkmaz 7, Hasan Emir Gökalp 3, Arapovic 13 1. Periyot: 18-24 Devre: 28-47 3. Periyot: 46-70

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 86-65 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını ev sahibi ekip 12-6 üstün geçti. Mola dönüşünde toparlanan sarı-kırmızılılar, 8. dakikada Göksenin Köksal'ın atışıyla öne geçti (16-17) ve ilk çeyreği 24-18 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe iyi başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 13. dakikada Arapovic'in üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere (20-31) çıkardı. Konuk ekip, soyunma odasına da 19 sayı farkla 47-28 önde gitti. Üçüncü çeyreğin sonunda farkı 24 sayıya çıkaran (46-70) sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 86-65 galip ayrıldı.

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