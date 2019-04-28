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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Darüşşafaka Tekfen: 72 - Fenerbahçe Beko: 87

28 Nisan 2019 Pazar 17:23
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

Darüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak 5, Brown 10, Peiners 14, Evans 16, Eric 7, Mert Akay, Berk Demir 3, Doğuş Özdemiroğlu 2, Emircan Koşut, Muhammed Baygül, Kidd 15

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu 13, Datome 14, Melli 8, Vesely 10, Ahmet Düverioğlu 9, Egehan Arna, Sinan Güler 7, Sloukas 5, Green 11, Barış Hersek 4, Efe Ergi Tırpancı

1. Periyot: 14-25

Devre: 34-42

3. Periyot: 50-66


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 87-72 yendi.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki 22. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Tekfen ise 15. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Mücadele dengeli bir oyunla başlarken çeyreğin ikinci bölümünde üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulan Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen karşısında ilk çeyreği 25-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Sloukas'ın sayılarıyla giren sarı-lacivertli takım, 11. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 14-28. Savunma sertliğini kaybeden Fenerbahçe Beko önünde hücumdaki temposunu artıran Darüşşafaka Tekfen, 17. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 30-35. Son bölümde serbest atış çizgisinden skor üreten konuk ekip, devreyi 42-34 üstün kapattı.

İkinci yarı düşük tempoda başladı. Çeyreğin büyük bölümünde Peiners'le skor üreten Darüşşafaka Tekfen'e Datome, Melli ve Green'le karşılık veren Fenerbahçe Beko, 28. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 47-63. Sarı-lacivertliler, top kayıpları yapan rakibi karşısında dördüncü periyoda da 66-50 önde girdi.

Final periyodunda rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 87-72 kazandı.

Öte yandan, geçen sezon Darüşşafaka forması giyen Scottie Vilbekin, karşılaşmayı tribünden izledi.

Ayrıca karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlık yaşayan Fenerbahçe Beko forvetlerinden Luigi Datome, müsabakaya devam edemedi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 17:23
  1. Basketbol
  2. darüşşafaka tekfen
  3. Fenerbahçe Beko
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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