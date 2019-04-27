Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 65 - Gaziantep Basketbol: 9427 Nisan 2019 Cumartesi 22:08
Salon: Cebeci
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Altuğ Köselerli, Halit Can Cihan
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Yağmur 16, Ramazan Tekin 6, Babic 11, Mert Çevik, Mert Gizir 8, Minchev 2, Ellis 20, Sabahattin Can Göndür 2
Gaziantep Basketbol: Kadir Bayram 4, Berisha, Batuhan Dikmen 3, Murat Göktaş 5, Yunus Çankaya, McKissic 25, Can Uğur Öğüt 13, Orhan Haciyeva 4, Jekiri 18, Tomas 5, Doğan Şenli 2, Jelovac 15
1. Periyot: 25-24
Devre: 42-56
3. Periyot: 55-70
Beş faulle çıkan: 35.54 Sabahattin Can Göndür (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 94-65 mağlup etti.
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