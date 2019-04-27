Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 65 - Gaziantep Basketbol: 94



Salon: Cebeci Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Altuğ Köselerli, Halit Can Cihan İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Yağmur 16, Ramazan Tekin 6, Babic 11, Mert Çevik, Mert Gizir 8, Minchev 2, Ellis 20, Sabahattin Can Göndür 2 Gaziantep Basketbol: Kadir Bayram 4, Berisha, Batuhan Dikmen 3, Murat Göktaş 5, Yunus Çankaya, McKissic 25, Can Uğur Öğüt 13, Orhan Haciyeva 4, Jekiri 18, Tomas 5, Doğan Şenli 2, Jelovac 15 1. Periyot: 25-24 Devre: 42-56 3. Periyot: 55-70 Beş faulle çıkan: 35.54 Sabahattin Can Göndür (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 94-65 mağlup etti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.