



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Ali Köseoğlu

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 13, Harrison 6, Caner Erdeniz 2, Hayes 16, Auguste 19, Ayberk Olmaz 2, Ege Arar, Erol Can Çinko, Göksenin Köksal 6, Can Korkmaz, Arapovic 12

TOFAŞ: Barış Ermiş 9, Weems 17, Mejia 19, Muhsin Yaşar 6, Kadji 15, Mert Konuk, Berkan Durmaz 6, Muhaymin Mustafa, Yiğit Arslan 3

1. Periyot: 24-21

Devre: 38-40

3. Periyot: 61-54





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği TOFAŞ'ı 76-75 yendi.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde etti. Bursa temsilcisi ise 8. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya hücumda ve savunmada iyi başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, Hayes'in dış atışlardan Auguste'un da pota altından kaydettiği sayılarla 3. dakikada farkı 8 sayıya (11-3) çıkardı. Mola dönüşü toparlanan TOFAŞ, pota altından arka arkaya bulduğu sayılarla 7. dakikada farkı 1'e (17-16) indirse de sarı-kırmızılı takım, Arapovic'in sayılarıyla ilk çeyreği 24-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrek, karşılıklı sayılarla başladı. Boyalı alanı iyi savunan TOFAŞ, Kadji'nin turnikesiyle 13. dakikada öne geçti: 26-27. Pota altından ürettiği sayılarla üstünlüğünü koruyan Bursa temsilcisi, soyunma odasına 40-38 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste'un etkili oyunuyla öne geçti ve 26. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 53-43. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de dış atışlardan sayılar üretirken, sarı-kırmızılı takım, final periyoduna 61-54 üstün girdi.

Son çeyrekte Weems'le boyalı alandan ve dış atışlardan sayılar üreten TOFAŞ karşısında Hayes'le basketler bulan Galatasaray Doğa Sigorta, 34. dakikayı 70-65 önde geçti. Bursa temsilcisi, Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketiyle bitime 39 saniye kala farkı 1 sayıya (76-75) indirdi. Kalan bölümde iki takım da skoru değiştiremezken, Galatasaray Doğa Sigorta, sahadan 76-75 galip ayrıldı.