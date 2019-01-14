Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 76 - Darüşşafaka Tekfen: 6914 Ocak 2019 Pazartesi 21:43
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Duhan Köyiçi
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Hayes 35, Gibson 6, Eldridge 13, Tiby 5, Williams 7, Berkay Candan 8, Deniz Kılıçlı, Oğulcan Baykan, Kerem Özkan 2
Darüşşafaka Tekfen: Douglas 22, Doğuş Özdemiroğlu 3, Diebler 6, Evans 14, Oğuz Savaş 2, Berk Demir 8, Emircan Koşut, Kartal Özmızrak 2, Muhammed Baygül 7, Kidd 5, Peiners
1. Periyot: 12-17
Devre: 30-32
3. Periyot: 54-52
Diskalifiye: 33.56 Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen)
Beş faulle çıkan: 36.18 Muhammed Baygül (Darüşşafaka Tekfen)
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 76-69 yendi.
Ev sahibi ekip, bu sonuçla 6. galibiyetini elde etti. Darüşşafaka Tekfen ise 8. kez mağlup oldu.
Mücadelenin başında iyi savunma yapan Darüşşafaka Tekfen, 4. dakikayı 6-3 önde geçti. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Williams ve Eldridge'in basketleriyle oyunda dengeyi sağlasa da dış atışlardan skor üreten konuk ekip, ilk çeyreği 17-12 önde tamamladı.
İkinci periyoda boyalı alanı iyi savunarak giren Darüşşafaka Tekfen, özellikle Evans'la pota altından bulduğu basketlerle 15. dakikada farkı 9 sayıya yükseltti: 17-26. Çeyreğin ikinci bölümünde hücumdaki temposunu artıran Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Berkay Candan ve Hayes'in kaydettiği sayılarla 19. dakikada farkı 2 sayıya (28-30) indirdi. İlk yarının son anları karşılıklı basketlere sahne olurken, konuk ekip, devreyi 32-30 üstün kapattı.
İkinci yarı tempolu başladı. Çekişmeli süren müsabakada Hayes'le etkili olan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, periyodun bitimine 35 saniye kala Berkay Candan'ın serbest atışlarıyla maçta ilk kez öne geçti: 52-50. Ev sahibi takım, üçüncü çeyreği de 54-52 önde bitirdi.
Son periyoda 12-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 34. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 54-64. Kartal Özmızrak ve Muhammed Baygül'ün oyun dışında kalmasıyla konuk ekip, savunma temposunu kaybetti. Eldridge ve Hayes'in üst üste basketleriyle tekrar toparlanan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, bitime 1 dakika 43 saniye kala farkı 1'e indirdi: 68-69. Son bölümde top kayıpları yapan Darüşşafaka Tekfen karşısında Hayes'le etkili olmaya devam eden ev sahibi takım, maçı 76-69 kazandı.
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da Kenneth Hayes, 35 sayıyla maçın en skoreri oldu. Darüşşafaka Tekfen'de ise Toney Douglas'ın 22 sayısı, Jeremy Evans'ın da 14 sayı, 18 ribaundu mağlubiyete engel olamadı.
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