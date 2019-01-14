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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Anadolu Efes: 97 - Afyon Belediyespor: 78

14 Ocak 2019 Pazartesi 20:53
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Semih Vural

Anadolu Efes: Micic 4, Larkin 14, Metecan Birsen 18, Motum 17, Dunston 10, Mustafa Kurtuldum 2, Ömercan İlyasoğlu 2, Buğrahan Tuncer 3, Doğuş Balbay, Onuralp Bitim 13, Sertaç Şanlı 14

Afyon Belediyespor: Calloway 10, Serkan Menteşe 7, Altan Erol 16, Zelionis 7, Carter 5, Dorukhan Engindeniz 7, Cevher Özer 15, Hagins 9, İsmail Kerem Gülmez, Safdar Çağan Aydın 2, Talat Altunbey

1. Periyot: 29-16

Devre: 51-38

3. Periyot: 74-58


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 97-78 yendi.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 11. galibiyetini elde etti. Afyonkarahisar temsilcisi ise 10. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakaya Motum ve Larkin'in sayılarıyla 12-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 6. dakikayı 18-6 üstün geçti. İki takım da pota altından basketler bulurken, lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 29-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda Sertaç Şanlı ve Motum'un pota altından bulduğu sayılarla başlayan Anadolu Efes, 12. dakikada farkı 19 sayıya (35-16) taşıdı. Afyon Belediyespor, Calloway ve Cevher Özer'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle farkı azaltsa da lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 51-38 önde gitti.

İkinci yarıya 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 22. dakikada farkı 21 sayıya taşıdı: 59-38. Dış atışlardan skor üreten Afyon Belediyespor'a Onuralp Bitim'in basketleriyle karşılık veren lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 74-58 üstün girdi.

Son çeyreğe hücumda etkili başlayan ve Onuralp Bitim'in pota altından üst üste kaydettiği sayılarla 34. dakikada farkı 22 sayıya (86-64) taşıyan Anadolu Efes, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 97-78 kazandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 20:53
  1. Afyon Belediyespor
  2. Anadolu Efes
  3. Basketbol
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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