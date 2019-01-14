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Tahincioğlu All-Star 2019'a doğru

- Yetenek yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu

14 Ocak 2019 Pazartesi 17:07
Tahincioğlu All-Star 2019'a doğru


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda "LeasePlan Yetenek Yarışması"na katılacak basketbolcular belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü düzenlenecek organizasyonun yetenek yarışmasında yer alacak isimler şunlar:

Şehmuz Hazer (Banvit), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Hasan Emir Gökalp (Galatasaray), Berke Aygündüz (Pınar Karşıyaka), Yunus Emre Sonsırma (Türk Telekom).


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 17:07
  1. Basketbol
  2. Leaseplan Yetenek Yarışması
  3. Tahincioğlu All-Star 2019

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