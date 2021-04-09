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Aktüel Taciz atışı yapan teröristler öldürüldü
Aktüel

Taciz atışı yapan teröristler öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesinde Türk askerlerine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 14:38:00 -
Taciz atışı yapan teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklere Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG’nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından anında karşılık verilerek etkisiz hâle getirildi."

 

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