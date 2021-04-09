Taciz atışı yapan teröristler öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde Türk askerlerine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklere Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/YPG’nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından anında karşılık verilerek etkisiz hâle getirildi."