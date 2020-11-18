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Aktüel Tacikistan'ın dış borcu arttı
Aktüel

Tacikistan'ın dış borcu arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:57:09 -
Tacikistan'ın dış borcu arttı

TAŞKENT (AA) - Tacikistan'ın dış borcu, 1 Ekim 2020 itibarıyla 3 milyar 163 milyon dolar oldu.

Tacikistan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin dış borcunun 1 Ekim 2020 itibarıyla 3 milyar 163 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkenin dış borcunun yıl başından bu yana 275 milyon dolar arttığı kaydedilirken, ülkenin bu dönemde Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) 189,5 milyon dolarlık kredi aldığı vurgulandı.

Tacikistan'a en çok kredi veren yabancı finans kurumları arasında ilk sırada yaklaşık 1,2 milyar dolarla Çin Eximbank'ın yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, ülkeye kredi veren diğer uluslararası mali kuruluşlar arasında Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası'nın da bulunduğu hatırlatıldı.

Tacik makamları, daha önce ülkenin 2020-2022'de uluslararası finans kuruluşlarından yaklaşık 1 milyar dolarlık kredi kullanmayı planladığını açıklamıştı.

Tacikistan’ın dış borcu, 1 Ocak 2020 itibarıyla 2 milyar 888,6 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.

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