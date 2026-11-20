Av. Yurdal Kılıçer

Demokratlar Platformu

Genel Sekreteri

“Uzayan saçlarımdan başka değişen hiçbir şey yok” (John Lennon)

Türk siyasetinde “yenilenme”, “demokrasi” ve “değişim” kavramları ne yazık ki çoğu zaman gerçek bir zihniyet dönüşümünün değil, tıkanan siyasi hesapların ve koltuk tahkimatının vitrini olarak kullanılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Ankara Arena Spor Salonu’nda “Türkiye Yenileniyor” sloganıyla gerçekleştirilen YENİ Parti’nin 1. Olağan Kurultayı, bu kronik çelişkinin en somut ve ibretlik örneği olarak siyaset tarihimizdeki yerini almıştır.

Düne kadar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında “parti içi demokrasi”, “delege iradesine saygı” ve “çarşaf liste” diyerek mevcut yönetimlere bayrak açan aktörlerin, kendi kurdukları çatı altında sergiledikleri pratik artık yalnızca siyasi bir tercih meselesi değildir. Bu durum söylem ile eylem arasındaki mesafenin, iktidar eleştirisi ile parti pratiği arasındaki uçurumun açık göstergesi olarak derin bir kırılmaya işaret etmektedir.

Kurultaylarda kullanılan seçim yöntemleri teknik ayrıntılar değildir. Bir partinin gücü nasıl dağıttığını, çoğulculuğa ne ölçüde tahammül ettiğini ve delegesini gerçek bir karar öznesi olarak mı gördüğünü ortaya koyar. Çarşaf liste, adayların ayrı ayrı yarışmasına ve delegenin tercihini isimler üzerinden kullanmasına imkân tanır. Blok liste ise yönetim kadrosunu tek paket hâlinde oylamaya sunar ve delegeye ya paketin tamamını kabul etme ya da tamamına karşı çıkma seçeneği bırakır. Bu yöntem hukuken ve tüzük bakımından mümkün olabilir.

Ancak hukuki geçerlilik ile demokratik kalite aynı şey değildir. Bir işlem mevzuata ve parti tüzüğüne uygun olabilir. Ama buna rağmen çoğulculuğu daraltabilir, rekabeti zayıflatabilir ve delegenin tercih alanını fiilen sınırlayabilir. Hukuk, şekli usulün asgari sınırını çizer ancak siyasi ahlak ise o sınırın ardında nasıl bir yönetim anlayışı bulunduğunu sorgular. Esasen her hukuka uygunluk her zaman tek başına demokratik meşruiyetin ve siyasi samimiyetin kanıtı değildir.

Dünün “değişimci” kadroları, güç henüz ellerinde değilken çarşaf listeyi parti içi demokrasinin vazgeçilmez ölçüsü olarak savundu. Blok listeyi ise “tepeden inmecilik” ve “dayatma” diye mahkûm etti. Bugün aynı kadroların kurdukları Yeni Parti’nin ilk olağan kurultayında tek adaylı bir yarışa yönelmesi ve 160 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerini blok listeyle gerçekleştirmesi, basit bir yöntem değişikliği değildir.

Bu tablo, “yenilenme” iddiasını daha ilk kurultayda ağır bir tutarlılık sınavıyla karşı karşıya bırakıyor. Çünkü demokratik yarış, yalnızca sandık kurulması ve oy kullanılması değildir. Seçmenin önüne gerçek seçenekler konulması, farklı eğilimlerin temsil imkânı bulması ve delegenin listeyi parçalı biçimde değerlendirebilmesi de demokratik sürecin asli unsurlarıdır.

Buradaki temel mesele yalnızca teknik bir seçim usulü tercihi değildir. Asıl mesele, dün başkalarının uygulamasında sakınca gördükleri usulü, bugün kendi Parti içi iktidarlarını kurarken kullanmalarıdır. Asıl mesele siyasi ahlak ve söylem-eylem tutarlılığıdır.

Dün blok liste uygulamalarına “delegenin iradesine ipotek konuluyor” diyerek isyan edenlerin, bugün bizzat kendi partilerinin ilk olağan kurultayında hem tek adaylı bir yarış kurgulamaları hem de 160 kişilik devasa bir yönetim listesini blok halinde delegeye onaylatmaları, “yenilik” iddiasının içinin ne denli boş olduğunu göstermektedir.

Parti yönetimi ve savunucuları bu durumu , blok listeyi “bütünlüğü korumak”, “yönetim uyumunu sağlamak” ya da “kadro niteliğini güvence altına almak” gibi gerekçelerle savunabilir. Ancak bu gerekçeler, yöntemin demokratik sonuçlarını tartışma dışı bırakmaz. “Uyum” adına farklı sesleri liste dışına itmek, “bütünlük” adına delegenin isim isim tercih yapma imkânını kaldırmak, siyasette sıkça başvurulan bir kolaycılıktır. Üstelik Türkiye’de parti içi rekabeti daraltan uygulamaların hemen hepsi, bir dönem “zorunluluk”, “istisnai koşullar” veya “istikrar” gerekçeleriyle meşrulaştırılmıştır. Demokrasi, yalnızca çoğunluğun istediği sonucu alması değildir. Esasen demokrasi çoğunluğun gücünün sınırlandırılması ve azınlığın da temsil imkânının korunmasıdır.

Türkiye’de bugüne kadar parti içi demokrasiyi askıya alan bütün vesayetçi yapılar da aynı “istisnai koşullar” ve “istİkrar” bahanelerine sığınmıştır. Siyasi Partiler Kanunu’nun ve tüzüklerin verdiği şekli imkânları kullanarak delegenin onayını almak, bu yöntemi hukuken geçerli kılsa da siyasi meşruiyet ve samimiyet bakımından aklamaz.

Parti içi demokrasi, yalnızca mevcut yönetimi değiştirmek için kullanılacak bir araç değildir. Değişim talebi, eski yöneticilerin yerine yeni yöneticilerin geçmesiyle tamamlanmaz. Karar alma biçimleri de değişmedikçe ortada yenilenme değil, kadro devri vardır.

CHP’deki eski alışkanlıkları ve oligarşik yapıyı eleştirerek yola çıktığını iddia eden kadroların, kurdukları ilk sandıkta tek aday ve blok liste konforuna sığınmaları, Türk muhalefetindeki zihniyet sorununu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Tabela değişmiş, renkler yenilenmiş, kadrolar makyajlanmıştır. Amma ve lakin, gücü eline geçirenin demokrasiyi rafa kaldırıp kendi vesayetini inşa etme alışkanlığı olduğu yerde durmaktadır.

Bir siyasi hareket kendisine “yeni” diyebilir. Ancak yenilik sadece isimde, sloganda veya kurultay dekorunda olmaz. İktidarı paylaşma cesaretinde, eleştiriye tahammülde ve delegesine gerçek tercih hakkı tanımasında ölçülür. Yeni Parti için bu ilk kurultay, bu ölçülerin sınandığı yer olmuştur. Bu sınavda tek aday ve blok liste tercih edilmişse, “Türkiye yenileniyor” sloganını atanlara kaçınılmaz bir soru sormak gerekir: ‘’ Türkiye mi yenileniyor, yoksa yalnızca tabela ve bu tabelayı taşıyanlar mı?”