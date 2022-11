Tabancayla vurulan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Eskişehir’de iki kişi arasında çıkan tartışma sonucu silahla yaralanan 23 yaşındaki Arda Yıldız hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Can Deniz G. (27) ile Arda Yıldız (23) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Can Deniz G., yanında taşıdığı tabanca ile Arda Yıldız’a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Boynundan yaralanan Arda Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu şüpheli Can Deniz G., Eskibağlar Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalandı.