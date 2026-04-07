Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Anne adaylarımız gebelik sürecini huzurla yaşasın

Konya’da, “İlk Adım Ebe ve Gebe Okulu Aile Buluşması” programına katılan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Anne adaylarımız gebelik sürecini huzurla yaşasın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Konya’da düzenlenen “İlk Adım Ebe ve Gebe Okulu Aile Buluşması” programına katıldı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, programda yaptığı konuşmada, İlk Adım Ebe ve Gebe Okulunun gebelik ve doğum sürecinde yaşanabilecek endişeleri şefkate, bilgiye ve güvene dönüştüren bir merkez olduğunu belirterek “Biz istiyoruz ki anne adaylarımız gebeliğin başlangıcından bebeğini kucağına aldığı zamana kadar olan tüm süreçte asla yalnız kalmasın, ne ile karşılaşacağını bilsin ve bu güzel duyguyu huzurla yaşasın.” dedi.

“Sezaryen, normal doğumun tıbben mümkün olmadığı ya da anne ve bebek sağlığının risk altında olduğu durumlarda hekim kararıyla başvurulması gereken ciddi bir ameliyattır.” diyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, gelecek nesillerin sağlığı için Türkiye’deki sezaryen oranını düşürmenin gerekliliğinden söz etti.



Bakan Memişoğlu, “Biz Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın sağlığı için neyin daha yararlı olduğunu açıkça belirtmekle mükellefiz. Bizim görevimiz anne adaylarımızı ve aileleri bilimsel gerçekler ışığında bilgilendirmek, bilinçlendirmek, onlara bu özel anlarının her adımında şefkatle destek olmak ve tıbbi açıdan faydalı olanı net bir şekilde ortaya koymaktır. Elbette nihai karar anne adaylarımıza aittir.” şeklinde konuştu.

Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde hayata geçirdikleri “Normal Doğum Eylem Planı”ndan bahseden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anne adaylarını ve aileleri doğru bilgiyle güçlendirmeyi ve kaygılardan uzak bir doğum tecrübesinin önünü açmayı hedeflediklerini vurguladı.



Gebelere yönelik eğitim ve destek faaliyetlerinin merkezinde ebelerin yer aldığını söyleyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Bugün ülkemizin genelinde görev yapan 61 bin 414 ebemizle çok güçlü bir hizmet ağı oluşturmuş durumdayız. Mesleki mevzuatlarını güncelleyerek ebelerimizi hem sahada hem de doğumhanede çok daha etkin hâle getirdik. Özellikle ‘Her Gebeye Ebe’ uygulamamızla ilk gebeliğini yaşayan bütün anne adaylarımıza takibi nerede yapılırsa yapılsın -ister özel hastane, ister özel muayenehane, ister kamu, ister üniversite olsun- hamileliklerinin son üç ayında birebir ebe tahsis ediyoruz.” dedi.

 


Bakan Memişoğlu, Türkiye genelinde hizmet veren 1.774 gebe okulunda sadece son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayına ve aileye destek oldukları bilgisini paylaşarak “Tabii bu eğitimlerde baba adaylarını da unutmuyoruz. Onların eğitimlere katılması da son derece kıymetlidir. Çünkü doğum sadece annenin değil, aile olmanın yolculuğudur. Toplumdaki tabuları yıkarak baba adaylarını da bu işin içine dâhil etmemiz eşlerine verecekleri destek açısından ve ilerleyen süreçte çocukla baba arasındaki duygusal bağı güçlendirmek adına büyük önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Konya’da yürüttükleri İlk Adım Ebe ve Gebe Okulu projesi kapsamındaki eğitim süreçlerine dâhil olan anne adaylarında sezaryen oranının yüzde 30’a gerilemiş olduğunu ve bu oranın tüm Türkiye’ye örnek olması gereken bir tablo olduğunu kaydetti.

“İlk Adım Ebe ve Gebe Okulu Aile Buluşması”nda Emine Erdoğan Hanımefendi’nin programa gönderdiği mektup da okundu.


Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde yapılan program aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, daha sonra, Mahperi Hatun İlk Adım Ebe ve Gebe Okulunun açılışına katıldı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu rakam verdi: 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz
Sağlık Bakanı Memişoğlu rakam verdi: 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz

Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu rakam verdi: 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz

Bakan Memişoğlu: 7 milyon 700 bin vatandaşımıza ücretsiz sunduk
Bakan Memişoğlu: 7 milyon 700 bin vatandaşımıza ücretsiz sunduk

Sağlık

Bakan Memişoğlu: 7 milyon 700 bin vatandaşımıza ücretsiz sunduk

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hedefimiz bu oranı yüzde 25-30'a çıkarmak
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hedefimiz bu oranı yüzde 25-30'a çıkarmak

Gündem

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hedefimiz bu oranı yüzde 25-30'a çıkarmak

Bakan Memişoğlu: 2 polisimizin tedavisi sürüyor
Bakan Memişoğlu: 2 polisimizin tedavisi sürüyor

Gündem

Bakan Memişoğlu: 2 polisimizin tedavisi sürüyor

