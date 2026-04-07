Tuana’yı ölüme sürükleyen kazada şok detaylar! Bilirkişi raporundan çarpıcı gerçekler

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden ve dava sürerken şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun’a çarpan Adem Hasbaş, bilirkişi raporuna göre kusurlu bulundu.

Kazaya karışan araç sürücüsü şüpheli Adem Hasbaş’ın Görele’de “Ziyade Restoran”da çalıştığı, işyerinin sahibi Osman Akkoyun’un Hasbi Dede’nin eski eniştesi olduğu öğrenildi.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan kazanın bilirkişi raporunda, Adem HASBAŞ’ın henüz kaza mahalline gelmeden öncesinde etkin frenleme yapmak suretiyle tedbir alabileceği halde tedbir almadığı belirtildi.

Bilirkişi raporundaki şu detaylar dikkati çekti:

Adem Hasbaş, “arkası dönük ve kulaklık takmış olduğunu” beyan ettiği Tuana’ya selektör yapmak ve korna çalmak suretiyle sol tarafından geçiş yapabileceğini varsayarak seyrine devam ettiği esnada kaza meydana geldi.

Bilirkişi raporunda asfalt zeminli yol üzerindeki fren, lastik izlerinin, Tuana’nın düştüğü noktadan 4 metre sonrasında başladığına dikkat çekildi.

Sürücünün bu şekilde seyretmesinin ise almış olduğu yüzde 1.97 promil alkolün olumsuz etkisi nedeniyle kaynaklandığı ifade edildi.

Bu nedenlerden dolayı Adem Hasbaş’ın tali kusurlu olduğu kaydedildi.

Bilirkişi raporunda Tuana’nın da 11 metre genişliğindeki 2 şeritli olan yolun ortalama 8 - 8.5 metresini geçmiş olması ve üzerinde koyu renkli kıyafet bulunması sebebiyle kusurlu olduğu ifade edildi.

TUANA’NIN ANNE VE BABASI GÖRELE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA İFADE VERDİ

Elif Tuana Torun’un annesi Nuray Torun ve babası Ahmet Torun’un Görele Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade ortaya çıktı.

Nuray Torun ifadesinde, Görele eski belediye başkanı olan Hasbi Dede'nin sanık olduğu dava sürecinde kızı Tuana’nın psikolojisinin etkilendiğini ve 24 Mart’ta bir psikolog ile görüştüğünü belirtti.

Anne Nuray Torun, aynı gün akşam saatlerinde kendisine ait yapay zeka ile oluşturulmuş müstehcen videoların ortaya çıkması nedeniyle Tuana’nın üzüldüğünü ve sonrasında okula gitmediğini anlattı.

Nuray Torun, "anne buralardan gidelim" diyen kızı Tuana’ya "kızım bizim için korktu kaçtı demesinler, mahkemeden sonra bakarız" dediğini aktardı.

Nuray Torun’un ifadesinde anlattıklarına göre olay günü nişan organizasyonu olduğu için geç saatlere kadar çalıştı. Evde sıkılan Tuana, annesinin yanına gitmek üzere evden çıktı.

Nuray Torun, biraz zaman geçtikten sonra motor kazası olduğunu duyduklarını ve dışarı fırladıklarını, kaza yapan kıza yardım ederken, ileride bir kaza daha olduğunu öğrendiklerini anlattı.

Sonra iş yerine döndüğünü ardından tekrar dışarı çıktığını anlatan anne Nuray Torun, dışarıda avukat Mesut Hızarcıoğlu'nu gördüğünü ve ondan kaza yapanın Tuana olduğunu öğrendiğini aktardı.

Anne Nuray Torun o an yaşadıklarını ifadesinde şöyle anlattı:

“Ben fırlayıp kaza yapılan yere gittiğimde Tuna'ya sağlık ekipleri kalp masajı yapıyordu. Ben hastaneye bile kimle gittiğimi hatırlamıyorum. Şok halindeydim. O gece kızım yanıma gelecek diye biliyordum. Nereye gittiği hakkında hiç bir bilgim yoktur. Sahile neden gitmek istediğini bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi. Kızım normal zamanda nereye gitse bana söylerdi. Biriyle buluşup buluşmadığını bilmiyorum.”

Anne Nuray Torun, Tuana’nın sevgilisi Dağhan Batın Cebeci ile ilişkilerinin devam ettiğini ancak Murat Cebeci’nin bu birlikteliği istemediğini anlattı.

Nuray Torun, daha öncesinden kızı Tuana’nın taciz davası ile ilgili yargılaması devam eden dosya hakkında Murat Cebeci’nin, oğlu Dağhan'a “Hasbi Dede'nin lehine olacak şekilde taraflı olarak ifade vereceksin” dediğini öğrendiğini aktardı.

Nuray Torun, olay gecesi de Dağhan’ın kendisini arayıp kazayı kastederek “Abla ben bir şey duydum” dediğini belirtti.

Tuana’ya çarpan Adem Hasbaş'ı tanıdığını ifade eden Nuray Torun, “Bize belediyede çalışırken Ziyade Restoran'dan yemek siparişi getirirdi. Ben, Adem'in annesi olan Güldane Hasbaş ile tanışırdım. Daha önce beraber temizliğe giderdik. Adem, Tuna'yı da tanırdı. Ara ara yemek getirdiğinde ve Tuana ile denk geldiklerinde konuşurlardı. Uzun zamandır konuşmamıştık. Kızıma çarpan Adem Hasbaş hakkındaki şikayetim devam etmektedir.” İfadelerini kullandı.

24 Mart’ta özel görüntülerinin olduğu ve kızına dair tehdit ibarelerinin bulunduğu videonun sosyal medyadan paylaşıldığını hatırlatan Nuray Torun ifadesinde şunları kaydetti:

“Ben bu paylaşımı yapan kişinin Uğur Erbaş olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Hasbi Dede'nin tahliye olduğu tarihte kızım Tuana Elif’e Hasbi Dede'nin halası Kıymet Terzi ve Uğur Erbaş'ın gelini Nurbanu Cıkıt tarafından hakaret edilmişti. Biz bu hususlarda şikayette bulunmuştuk. Bu olayın Osman Akkaya, Uğur Erbaş, Hasbi Dede ve yakın çevreleri ile ilgili olup olmadığı hususunda bir bilgimiz yoktur ancak soruşturmanın geniş çapta yapılarak kasti bir durum olup olmadığının araştırılmasını ve aydınlatılmasını istiyorum.”

Görele Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren baba Ahmet Torun da Adem Hasbaş’ı tanımadığını, bu olayın kasti bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğine dair bir bilgisinin olmadığını ancak geniş çerçevede araştırılmasını istediğini söyledi.