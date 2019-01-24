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Tabancasıyla oynuyordu! Kendisini vurdu

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, arkadaşları ile birlikte otururken kurcaladığı tabancasından çıkan kurşunla yaralandı.

24 Ocak 2019 Perşembe 23:57
Tabancasıyla oynuyordu! Kendisini vurdu

Samsun'da bir kişi lokantada arkadaşlarıyla otururken kurcaladığı silahın ateş olması sonucu kendini kazara yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Y.U., lokantada arkadaşları ile birlikte otururken kurcaladığı tabancasının ateş alması sonucu kendini kazara vurdu. Tabancadan çıkan kurşun Y.U.'nun önce sol elini sıyırdı, daha sonra sol bacağından girip çıktı.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralanan genç 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 23:57
  1. Samsun
  2. İlkadım ilçesi

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