Taban-tavan fiyat bu oyunu bozar

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Milletin sofrasına operasyon çeken stokçular ve fahiş fiyat çetesi, muhalefetle dirsek teması kurarak ülkeye telafisi güç zararlar vermeye devam ediyor. Yüksek enflasyonu dizginlemek için canhıraş mücadele veren iktidarla seçmenin arasını açmak için gıda ürünlerine gerçekleştirilen bu ahlaksız oyuna karşı yetkililerin sert tedbirlere başvurması isteniyor.

Çiftçinin emeğini çöp ediyorlar

Gıda fiyatlarında üretim ve tüketim arasındaki ilişkiyle izah edilemeyen korkunç fiyat dalgalanmaları enflasyonun yükselmesine sebeb olurken, fahiş fiyat çetesi ve stokçuların fiyat artışı amacıyla izbe depolarda istifledikleri ürünler çürüyünce çuval çuval yol kenarlarına atılıyor. Ankara ve Çorum’da şehir ve ilçe merkezinden uzak noktalarda stoklanan soğan ve sarımsakların çürütüldükten sonra gözlerden uzak yol kenarlarına döküldüğü ortaya çıkıyor.

Onlar çürütüyor, Zillet gizliyor

Hiç açılmamış yüzlerce çuval içerisindeki gıda ürünleri zam için vatandaşa sunulmayıp, çürütülüp, sokağa atılıyor. Vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıkan bu manzaralar, gece gündüz zam haberi yapan Zillet medyasında hiçbir şekilde haber olmuyor.

Zillet partileri ise stokçuları gündemine almıyor, fahiş fiyat vurguncularını görmezden geliyor. Ülkeye hizmet katan mühendislik firmalarına “5’li çete” diye hakaret eden Zillet, ülke genelinde çeteleşip zam-indirim oyunu tezgahlayarak fahiş fiyatlarla enflasyona sebep olarak vatandaşın cebini soyan stokçuklara ve beşli market zincirine gık çıkarmıyor.

Bu da yetmezmiş gibi, “Fiyatlarda anormallik yok, olması gereken bu” söylemiyle çetelerin şişik fiyat oluşturmasını körüklüyor. Fahiş fiyat çetesi ile muhalefetin işbirliği yaptığını söyleyen uzmanlar, iktidarın bu sepet şeytanlarına karşı artık etkili bir çözüm üretmesi gerektiğini söylüyor.

Ortakaya: Tekelci sermaye son silahını kullanıyor

Araştırmacı Yazar İdris Ortakaya, muhalefet ile stokçuların işbirliği yaparak toplumu isyana teşvik edip iktidarı alaşağı etmek istediklerini belirtti. Ortakaya, “’Millet aç’, ‘ülke mahvoldu’ diyebilmek için tekelci sermaye ülkemize karşı savaş açmıştır. Buna mutlaka güçlü bir karşılık verilmelidir. Şu anki tedbirler yetersizdir. KDV indirimleriyle de olmuyor. Bunlar ülkeyi batırmak için savaş açmış ve finanse edilmiş insanlardır. ‘Sen merak etme depola, piyasaya sürme, zararını biz karşılarız’ diyorlar. İktidara yönelik her kumpası boşa çıkan tekelci sermaye iktidara karşı son silahını kullanıyor. ‘İnsanları ayaklanma hareketine nasıl sokabiliriz’in planlarının gereğidir bu” dedi.

Gerekirse kayyım atanmalı

Ortakaya, “Muhalefet ile stokçular işbirliği yaparak insanımızı canından bezdirmeye çalışıyor.

Tek maksatları var o da vatandaşı Başkan Erdoğan’a küstürüp, AK Parti’yi iktidardan düşürmek. Bu maksatla çeteleşen stokçu ahlaksızlara hem ürünleri depolatıyorlar hem de çürüyen ürünlerinin zararını karşılıyorlar. Hükümetimiz ne yapıp edip bu çeteyi afişe etmeli.

Uyarılar, para cezaları bunları durdurmaya yetmiyor. Stokçuların fabrikalarına, fahiş fiyatçıların marketlerine kayyım atanırsa bunlar ancak öyle akıllanır” diye konuştu.

Aynı tezgahın 2002 yılından önce de gerçekleştirildiğini söyleyen Ortakaya, o dönem bu çetelerin başarılı olduklarını mevcut süreçte emellerine ulaşamaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Göktepe: Aralıksız denetim şart

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, stokçuluğa karşı aralıksız denetim yapılması gerektiğini söyleyerek, çözüm olarak tavan ve taban fiyat uygulamasını işaret etti.

Tahir Göktepe, “Biz bölgemizde bir tane domatesi bile israf etmemeye çalışıyoruz ancak ülkenin çeşitli yerlerinde özellikle tarla bitkilerinde stokçuluk ve benzeri durumlar maalesef yaşanıyor. Buğday, şeker, yağ, patates, soğan gibi ürünler başı çekiyor. Burada en mağdur olan üretici ve tüketici oluyor. Stokçuluk durumunda üreticilerin hakkı savunulacaksa devletin yetkili birimleri tarafından mutlaka aralıksız denetim yapılması lazım. Stokçuluğa asla fırsat verilmemesi gerekiyor” dedi.

“Özellikle tarla bitkilerinin yetiştiriciliğinin yapıldığı yerde ciddi anlamda mazot, elektrik ve su tüketiliyor. Yani tarlada üretilen bir ürünün sofraya gelmeyip stoklanması ve çürütülmesiyle sadece gıda değil, yakıt, elektrik ve su israfı da olmuş oluyor” diyen Göktepe, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın stokçulukla ilgili uyarıları çok doğrudur. Üreticiyi koruyacak şekilde taban fiyat, tüketiciyi koruyacak şekilde tavan fiyat uygulaması mutlaka yapılması lazım. Devletimiz daha önce yaptığı gibi tanzim satış noktalarını üreticiyi ve tüketiciyi korumak için yeniden oluşturabilir. “