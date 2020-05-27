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Aktüel

Taban esnafla buluştu

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeniden işyerlerini açan çarşı esnafını ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 17:52:15 -
Taban esnafla buluştu

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeniden işyerlerini açan çarşı esnafını ziyaret etti.


Mart ayından bu yana devam eden koronavirüsle mücadele sürecinde, ramazan ayı ve ramazan bayramı da sokağa çıkma kısıtlamalarıyla geçti. Bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, yeni normal sürecinin ikinci aşamasına da geçildi. Bazı iş yerleri uzun süre sonra açılarak hizmet vermeye başladı.


Belediye Başkanı Alper Taban, yeni normal sürecinde esnafa moral vermek adına 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün çarşı esnafını ziyaret etti. Sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılan ziyaretlerde, Başkan Taban güzel günlerde bir araya gelebilmek adına bu dönemde fedakarlıklar yapmak gerektiğine dikkat çekti. Esnafa hayırlı işler dileklerini ileten Alper Taban, koronavirüsle mücadelede normal dönemin hakkında da bilgiler verdi.

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