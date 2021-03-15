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Aktüel Sybiha: Türkiye'nin başarısı kararımda etkili oldu
Aktüel

Sybiha: Türkiye'nin başarısı kararımda etkili oldu

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, tereddüt etmeden eşiyle Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısını yaptırdıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 15:24:00 -
Sybiha: Türkiye'nin başarısı kararımda etkili oldu

Twitter hesabından mesaj paylaşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu ve doktorların tavsiyelerine uyduklarını kaydetti.

Sybiha, "Bu kararı alırken tereddüt etmedik çünkü kendi nüfusunu aşılama hızı açısından Türkiye, dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alıyor." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'deki tüm misyonlara gönüllülük esası üzerine aşı imkanı sağlanacağını bildirmişti.

 

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