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Gündem Suyundan da koydun mu tamam! Yav bi git işine Ahmet Davutoğlu
Gündem

Suyundan da koydun mu tamam! Yav bi git işine Ahmet Davutoğlu

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, küsurat oy oranına sahip olmasına rağmen akılamaz koltuk taleplerinde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Davutoğlu'nun, temsiliyetinin çok üstünde olan isteklerini ti'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 09:36:00 -
Suyundan da koydun mu tamam! Yav bi git işine Ahmet Davutoğlu

 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisine yakınlığıyla bilinen Karar'da altılı masadan akılalmaz isteklerde bulundu.

Altılı masa eğer iktidar olursa hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı hem de milletvekili olmak istediğini vurgulayan Davutoğlu şaşkına çevirdi.

Davutoğlu hem cumhurbaşkanı yardımcılığı hem de milletvekili olmayı talep ediyor

Karar'dan Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'a konuşan Davutoğlu'nun demokratik temsile uymayan hakkaniyetsiz talepleri şöyle:

"Altılı masanın tüm liderlerinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak kabinede görevde almaları gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bu görev milletvekili olma vasfını yitirmeyi de beraberinde getireceği için onu da iç tüzük ile aşacağız."

Bakan Varank ti'ye aldı: Yanına suyundan koydun mu tamam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Davutoğlu'nun siyasi gücüyle ters orantıya sahip isteklerini ti'ye alarak, "Oradan milletvekilliğini ver, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı da olsun, yüzde 1 alan partiye hazine yardımını da ekle, yanına suyundan da koydun mu... tamam." ifadelerini kullandı.

Milleti temsil oranları küsurat

Halihazırda altılı masaya yakın anketlerde dahi yüzde 1 oy oranında gösterilen Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, Ali Babacan'ın DEVA Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte küsurat oy oranına sahip partilerden gösteriliyor.

 

 

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Yorumlar

Nereden nereye

%49 oyu ben aldım, Bir Selam versem Anadoluyu sallarım diyen ismin razı olduğuna bakınız. %49 oyu alabiliyorsan, bir selam ile Anadolu'yu sallaya biliyorsan ne işin var o masada, neden Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına, vekilliğe razısın? Vizyonsuzluğun resmini çekmiş Davutoğlu...

Ahmet

Altılı masada, ak partiki isim görmek istemiyoruz. Bu adam zaten ak partili olarak devleti yönetti ve başarısız oldu. Şimdi aynı kişi neden önümüze muhalif diye tekrar sürülüyor. Bu isim başarısız oldu. Başarısız adamları neden zorla başka bir isimle önümüze sürüyorlar. Ben normalde ak partiye oy vermek istemiyordum. Ama oy vermek istediğim ortaklıkta bu zat olduğu için, ben de bu zat ı sevmediğim için; ak partiye oy vereceğim. Aynı şey: çakmasına oy vereceğime, orjinaline oy veririm daha iyi. Ak patrili olup, başarısız olmuş aynı insanları, yeni bir etiket yapıştırıp, körü körüme desteklemeye gerek yok. Senin ortaklığın her kim olursa; oy vermeyeceğim. bilesin "suriye politikasının müsebibi davutoğlu"
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