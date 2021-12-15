Suya ne kadar zam Yapıldı? İstanbul’da suya ne kadar zam geldi?

Son dakika haberi! Seçim vaadleri arasında daha ucuz İstanbul vaadinden bulunan Ekrem İmamoğlu, seçildiğinden bu yana İstanbulluyu zama doğdu. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İSKİ’nin suya zam talebi İBB Meclisinde kabul gördü. Peki İstanbul’da suya ne kadar zam yapıldı. İstanbul’da suya ne kadar zam geldi? İstanbul’da su ne kadar zamlandı? Zama doymayan Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun suyu yüzde 57 oranında zamlı kullanmasını teklif etti. İBB Meclisi ise suya yeni yapacak olan su zammını onayladı.