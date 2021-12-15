Suya ne kadar zam Yapıldı? İstanbul’da suya ne kadar zam geldi?
Son dakika haberi! Seçim vaadleri arasında daha ucuz İstanbul vaadinden bulunan Ekrem İmamoğlu, seçildiğinden bu yana İstanbulluyu zama doğdu. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İSKİ’nin suya zam talebi İBB Meclisinde kabul gördü. Peki İstanbul’da suya ne kadar zam yapıldı. İstanbul’da suya ne kadar zam geldi? İstanbul’da su ne kadar zamlandı? Zama doymayan Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun suyu yüzde 57 oranında zamlı kullanmasını teklif etti. İBB Meclisi ise suya yeni yapacak olan su zammını onayladı.
İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 20.58 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.İBB Belediye Meclisi'nden suya zam kararı çıktı. İBB Meclisi'nin aralık ayının oturumlarının ikinci birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde meclis 2.Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.
İSKİ'nin yüzde 57 zam teklifi yaptığı ancak AK Parti ve MHP teklifiyle reddedildiği ortaya çıktı. AK Parti'nin yüzde 20'lik teklifinin oy çokluğuyla yapıldığı ortaya çıktı. İnsani kullanım hakkı da yılbaşından itibaren yeniden devreye girecek. Suya en son eylül ayında 15,62 zam yapılmıştı.