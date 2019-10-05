Suudi parasını gören Almanya, savaşı unuttu! Yemen'deki savaş nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışını durduran Almanya, dün Suudilere ve BAE'ye silah ihracatını onayladı. Kaşıkçı cinayeti sonrasında da Almanya, Suudilere silah satışı kısıtlaması getirmişti.

Almanya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah ihracatını onayladı. Kararın, BAE'nin Yemen'den yavaşça çekildiğini ve Abu Dabi'deki hükümetin diyalog ve siyasi çözümü desteklediğini açıklaması üzerine alındığı duyuruldu. Onayın, silah satışının Suudi Arabistan ve BAE'nin hava sahasını korumak ve Yemen savaşında kullanılmamak kaydıyla verildiği açıklandı. Almanya, Yemen'deki savaş nedeniyle Suudi Arabistan ve BAE'nin de içinde bulunduğu koalisyon ülkelerinin silah ihracatını durdurmuştu. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesinin ardından silah ihracatına yönelik kısıtlamalar artırılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.