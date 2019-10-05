0553 313 94 23

Suudi parasını gören Almanya, savaşı unuttu!

Yemen'deki savaş nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışını durduran Almanya, dün Suudilere ve BAE'ye silah ihracatını onayladı. Kaşıkçı cinayeti sonrasında da Almanya, Suudilere silah satışı kısıtlaması getirmişti.

05 Ekim 2019 Cumartesi 09:55
Suudi parasını gören Almanya, savaşı unuttu!

Almanya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah ihracatını onayladı.

Kararın, BAE'nin Yemen'den yavaşça çekildiğini ve Abu Dabi'deki hükümetin diyalog ve siyasi çözümü desteklediğini açıklaması üzerine alındığı duyuruldu.

Onayın, silah satışının Suudi Arabistan ve BAE'nin hava sahasını korumak ve Yemen savaşında kullanılmamak kaydıyla verildiği açıklandı.

Almanya, Yemen'deki savaş nedeniyle Suudi Arabistan ve BAE'nin de içinde bulunduğu koalisyon ülkelerinin silah ihracatını durdurmuştu. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesinin ardından silah ihracatına yönelik kısıtlamalar artırılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 09:55
  1. İstanbul
  2. Almanya
  3. Suudi Arabistan
  4. Birleşik Arap Emirlikleri
  5. BAE
  6. Abu Dabi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medya travmalara zemin hazırlıyor
    1. Medya travmalara zemin hazırlıyor
    2. Şehit yakınlarını bir bir fişlediler
    3. ABD yalakası Prens Selman'dan kadın..
    4. Tepkilerin odağındaki Loris Karius'tan..
    5. CHP’li belediye sokağa attı AK Partili..
    6. Cep telefonları POS cihazına dönüşüyor
    7. Fethi Gemuhluoğlu’nu rahmetle anıyoruz
    8. ABD’den Ukrayna’ya 150 adet Javelin..
    9. PKK’nın etrafı sarıldı
    10. Karius: Belki geri dönebilirim!
    11. Skandal görüntüler sonrası harekete..
    12. Okulda rezalet! 9 yaşındaki Suriyeli..
    13. Basın Konseyi'nden göstermelik kınama
    14. Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi:..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1..
    16. Bakan Dönmez açıkladı! En kısa sürede..
    17. HDP’li Önder AYM sayesinde tahliye..
    18. Suudi parasını gören Almanya, savaşı..
    19. PKK'ya hava harekatı! Sayı 51'e yükseldi
    20. Burhan Kuzu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun..
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    Kulak temizliği nasıl yapılmalı?
    Kulak temizliği nasıl yapılmalı?
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    2019-2020 eğitim öğretim yılı