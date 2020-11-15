  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Cubeyr: "Alman silahlarına ihtiyacımız yok"
Aktüel

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Cubeyr: "Alman silahlarına ihtiyacımız yok"

Yeniakit Publisher
2020-11-15 22:35:20 -
Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Cubeyr: "Alman silahlarına ihtiyacımız yok"

BERLİN (AA) - Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinin Alman silahlarına ihtiyaç duymadığını söyledi.

Cubeyr, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Almanya'nın ülkesine yönelik uyguladığı silah ihracat yasağını "yanlış" ve "mantıksız" olarak nitelendirdi.

Suudi-Arabistan'ın silahları bir dizi başka ülkeden alabileceğini ifade eden Adil el-Cubeyr, "Alman silahlarına ihtiyacımız yok" şeklinde konuştu.

Cubeyr, Almanya'nın bu yöndeki kararına saygı duyduklarını belirterek, "Belirli bir ülke silah satmamayı tercih ediyorsa, bu o ülkenin kararıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Kasım 2018'de Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alan Alman hükümeti, bu kararı en son 31 Mart'tan 31 Aralık 2020'ye uzatmıştı.

Öte yandan, iktidardaki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan koalisyon protokolünde, "Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz" maddesi yer alıyor.

Alman hükümeti, Suudi Arabistan'a uygulanan silah ihracat yasağının 31 Aralık'tan sonra devam edip etmeyeceğine önümüzdeki haftalarda karar vermesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP'den olay sözler: Kötü kokular geliyor
Gündem

MHP'den olay sözler: Kötü kokular geliyor

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ''FETÖ’nün desteğini alan' hanımefendinin partisinden kötü kokular gelmektedir. Türk Milliyetçilerini..
Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı
Gündem

Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı

İstanbul Park'ta Formula 1 yarışına Solo Türk damga vurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar görüntüleri sosyal medyadan paylaştı...
Koronavirüs aşıları için dikkat çeken uyarı
Korona Virüs

Koronavirüs aşıları için dikkat çeken uyarı

Koronavirüs aşılarının eksi 70 derecedeki dolaplarda saklanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, söz konusu dolapların Türkiy..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay