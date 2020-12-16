Suudi Arabistan'ın 2021 bütçesinde 37,6 milyar dolar açık öngörülüyor

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da 2021 bütçe kanunu onaylandı.

Maliye Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in onayladığı bütçe kanununda giderler, 264 milyar dolar (990 milyar riyal), gelirler ise 226,4 milyar doar (849 milyar riyal) öngörülürken, bütçede 37,6 milyar dolar (141 milyar riyal) açık oluştu.

Kral Selman, Maliye Bakanına genel rezervden para çekerek, tahvil, sukuk ve diğer borçlanma araçlarını ihraç ederek açığı kapatma yetkisi verdi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı ekim ayında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle genel bütçe gelirlerinin 2020'nin ilk dokuz aylık döneminde yüzde 24 düşerek 144,4 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.