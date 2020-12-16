  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Suudi Arabistan'ın 2021 bütçesinde 37,6 milyar dolar açık öngörülüyor
Ekonomi

Suudi Arabistan'ın 2021 bütçesinde 37,6 milyar dolar açık öngörülüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-16 02:00:29 -
Suudi Arabistan'ın 2021 bütçesinde 37,6 milyar dolar açık öngörülüyor

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da 2021 bütçe kanunu onaylandı.

Maliye Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in onayladığı bütçe kanununda giderler, 264 milyar dolar (990 milyar riyal), gelirler ise 226,4 milyar doar (849 milyar riyal) öngörülürken, bütçede 37,6 milyar dolar (141 milyar riyal) açık oluştu.

Kral Selman, Maliye Bakanına genel rezervden para çekerek, tahvil, sukuk ve diğer borçlanma araçlarını ihraç ederek açığı kapatma yetkisi verdi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı ekim ayında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle genel bütçe gelirlerinin 2020'nin ilk dokuz aylık döneminde yüzde 24 düşerek 144,4 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lübnan sahiline komandolarını indirdiler! Ortalık her an karışabilir, Hizbullah...
Dünya

Lübnan sahiline komandolarını indirdiler! Ortalık her an karışabilir, Hizbullah...

Lübnan'da yayın yapan bir gazete, İsrail güçlerinin Jiyeh kasabası yakınlarına asker çıkardığını yazdı. Yaşanan gelişme sonrası Hizbullah al..
ABD'nin Türkiye yaptırımları sonrası olay sözler: Sıcak savaşa dönüşebilir
Dünya

ABD'nin Türkiye yaptırımları sonrası olay sözler: Sıcak savaşa dönüşebilir

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı eski Müdürü Bartu Soral, 'Türkiye’deki Amerikan üsleri kapatılmalı' diyerek sıcak çatışma uyarısı yapt..
Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'den ABD'ye S-400 resti! Türkiye de adım atacak
Siyaset

Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'den ABD'ye S-400 resti! Türkiye de adım atacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli güvenliğimizi korumak adına gereken her türlü tedbiri almaya, hudutlarımızı korumaya devam edeceğiz. ABD..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay